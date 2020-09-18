Alt geçitlere renk geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki alt geçitleri sanatla buluşturuyor. Buca Aydın Hatboyu Caddesi ile Kaynak Caddesi’nin kesişiminde bulunan alt geçitteki ilk çalışma tamamlandı.

Alt geçitlere renk geldi
18 Eylül 2020 Cuma 12:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki alt geçitleri sanatla renklendiriyor. Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan mural tasarımlarının ilki Buca Aydın Hatboyu Caddesi ile Kaynak Caddesi’nin kesişimindeki İZBAN hattını karayolundan ayıran geçitte uygulandı. Sanatçılar Aslınur Ulus ve Pınar Çetin 425 metrekarelik duvar resmini  yaklaşık 10 günde tamamladı. Alt geçit için yapılan tasarımda mevcut trafik işaretlerin görünürlüğünü kısıtlamayacak, sürücülerin ve yayaların dikkatlerini dağıtmayacak desenler tercih edildi. 


 

Önceki Haber
Tarihi eserlere ilgi artıyor
Sonraki Haber
Her üniversiteliye hediye bilgisayar 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.