SILA'NIN ACI GÜNÜ
SILA'NIN ACI GÜNÜ
0
EKİM AYINDA 41 DERECE İLE REKOR
EKİM AYINDA 41 DERECE İLE REKOR
0
CİPSİN İÇİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
CİPSİN İÇİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
0
OLAYLI MAÇTA DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF
OLAYLI MAÇTA DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF
0

Altay-Göztepe maçını tatil ettiren olay! Kaleciye böyle vurdu

28 Kasım 2022 Pazartesi 08:50

İzmir'in iki takımının derbi maçı hoş olmayan görüntülere sahne oldu. Göztepe ve Altay maçında sahaya giren bir Göztepe taraftarı eline aldığı korner direği ile Altay kalecisi Ozan'a vurdu. Olay yüzünden maç tatil edilirken, daha sonra ise gerginlik çıktı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe ile Altay arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisinde karşılaşmanın 22'nci dakikasında olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan baygınlık geçirdi. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

STAT TAHLİYE EDİLDİ

Statta yapılan anonsa göre, karşılaşmanın 22'nci dakikasından itibaren yaşanan olaylar nedeniyle maçın tatil edildiği, karşılaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenecek ileri bir tarihte 20'nci dakikadan itibaren oynanacağı belirtildi. Tatil edilme kararının çıkmasının ardından stadın tahliyesine başlanırken, önce Göztepespor taraftarlarının, ardından de Altay taraftarlarının stattan ayrılacağı duyuruldu.

KORİDORDA GERGİNLİK

Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik devam etti. İki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında arbede yaşandığı öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #altay #göztepe #kaleci
Önceki Haber
Buz pateni sporcusu Doğa, başarıdan başarıya koşuyor
Sonraki Haber
Göztepeli taraftarlara havai fişekli saldırı! Yaralının durumu nasıl?
İzmir'deki olaylı maçla ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı!
İzmir'deki olaylı maçla ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı!
0
Bayraklı'da Sosyal Market, dar gelirlinin yüzünü güldürüyor
Bayraklı'da Sosyal Market, dar gelirlinin yüzünü güldürüyor
0
Meteoroloji'den İzmir'e önemli uyarı! Bu ilçeler dikkat!
Meteoroloji'den İzmir'e önemli uyarı! Bu ilçeler dikkat!
0
İzmirliler dikkat! Artık kent trafiği ile ilgili ayrıntılar cebinizde
İzmirliler dikkat! Artık kent trafiği ile ilgili ayrıntılar cebinizde
0
İzmir'deki olaylı maçta dikkat çeken fotoğraf!
İzmir'deki olaylı maçta dikkat çeken fotoğraf!
0
Göztepe-Altay maçı olaylarında 13 kişi gözaltına alındı
Göztepe-Altay maçı olaylarında 13 kişi gözaltına alındı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.