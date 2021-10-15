Altın fırladı, kuyumcu siftah yapamadı

Dolar kurundaki yükselişle birlikte altın fiyatları fırladı kuyumcular siftah yapamadı. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini kaydeden İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altının güvenli liman olmayı sürdürdüğünü kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Dolar kurundaki hızlı yükseliş altını da etkisi altına aldı. Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından altın hızlı yükselişe geçerken İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altındaki yükselişin devam edeceğini belirtti.

Altın fiyatlarının düşmesi zor



Altın fiyatlarındaki yükselişi dolar kurundaki yükselişin tetiklediğini ifade eden Baransel, “Altın fiyatları yükseliyor. Dolar kurundaki yükseliş altını tetikliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle siftah yapamadık. Vatandaşlar altın almaya değil altın satmaya geliyor. 530 TL’ye dayanan altının gram fiyatı 540 TL’yi görecek. Altına yatırım her zaman kâr getiriyor. Bu saatten sonra altı fiyatlarının düşmesi zor. Altın güvenli liman olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlarının gerilemesi söz konusu değil. Dolar kuru yerinde durmuyor” dedi.

Döviz büroları altın satamayacak



Resmi gazetede yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında alınacak ücretlere ilişkin yönetmelikle döviz bürolarındaki tüm işlemler için kimlik bilgilerinin verilmesi zorunlu hale getirilmesini de değerlendiren Baransel, “Döviz bürolarına giren çıkan nedir bilmiyorduk. Alınan ve satılanın belirlenmesi için çok önemliydi. Döviz bürolarının altın satma yetkisi var. Ancak vatandaştan altın alamazlar. Kanunen sadece darphaneden alıp satma yetkileri varken, onlar vatandaştan da alıp satıyordu. Döviz büroları esnafın anasını ağlattılar. 17 gün kapalı kaldık altın alıp sattılar. Altını düşük alıp pahalı sattılar. Oda olarak da hiçbir müdahale yapamadık. Hazine müsteşarlığına bağlı oldukları için müdahale edemedik. Şimdi oralara gelen vatandaş kimliğini gösterecek. Yeni düzenleme ile altın alıp satamayacaklar. Kuyumcuların yetki belgesi olması lazım. Döviz bürosu kuyum işi yapıyor ama yetki belgesi yok. Belgeyi alsa denetlemesi bize geçecek. Bunlar zaten aldıklarını, sattıklarını bilmiyor. Düşük ayar mı, yüksek ayar mı sahte mi, bilmiyorlar. Biz döviz alıp satmıyoruz. Sadece turistler geldiğinde, turizm sezonunda mal karşılığı alınıyor. Onun haricinde hiçbir kuyumcu döviz alıp satmıyor. Biz kuyumcular olarak döviz alıp satmıyoruz ama döviz büroları altın alıp satıyor” diye konuştu.