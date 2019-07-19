Altındağ Bornova'nın seyir terası olacak

Başkan İduğ, mahalle gezilerine Altındağ Bölgesi ile devam etti. İduğ, Altındağ'ın yüksek kesimlerdeki Mahalleleri ile bir seyir terası gibi İzmir Körfezi'ne açıldığına dikkat çekerek, Altındağ Rekreasyon Alanı'nın mahalle sakinlerinin tam anlamı ile yararlanacağı bir yer haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, mahalle gezilerine Altındağ Bölgesi ile devam etti. Çamkule, Merkez ve Zafer mahallelerini ziyaret eden Başkan İduğ, özellikle pazaryeri, düğün salonu, spor tesisi ve yeşil alan ihtiyaçları üzerinde durdu. Vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan İduğ, Bornova'nın Altındağ'ın yüksek kesimlerdeki Mahalleleri ile bir seyir terası gibi İzmir Körfezi'ne açıldığına dikkat çekerek, Altındağ Rekreasyon Alanı'nın mahalle sakinlerinin tam anlamı ile yararlanacağı bir yer haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

Tesisler incelendi

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, mahalle gezilerini Altındağ Bölgesi'nde yer alan Çamkule, Merkez ve Zafer ile sürdürdü. Ziyaretlerine Çamkule Mahallesi ile başlayan Başkan İduğ, ilgili başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Muhtar Hüseyin Şimşek ile birlikte Bornova Belediyesi'ne ait tesisleri ve alanları inceledi. Haftanın bir günü açılan Çamkule Pazaryeri'nin daha etkin kullanılması gerektiğini ifade eden Başkan İduğ, düğün salonu ve spor tesisleri ihtiyacının pratik çözümlerle burada karşılanabileceğini belirtti. Park ve spor tesisi yapılabilecek alanları gezen İduğ, vatandaşların talep ve şikayetlerini de dinledi.

BELGEM şubesi

Başkan İduğ'un ikinci durağı Merkez Mahallesi oldu. Muhtar Cemil Aslan'dan mahallelinin taleplerini dinleyen Başkan İduğ, eğitimin önemine dikkat çekerek Bornova Belediyesi'ne ait binada mutlaka BELGEM'in şubesini açacaklarını söyledi. Vatandaşlarla da biraya gelen İduğ, bölgede düğün salonu, pazar yeri, spor salonu ve kreş ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Daha sonra Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek'e ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Altındağ Rekreasyon Alanı'nda incelemelerde bulundu. "Bornovamız, Altındağ'ın yüksek kesimlerdeki Mahalleleri ile İzmir Körfezi'ne açılıyor"diyen Başkan İduğ, üç mahalleye de çok yakın olan rekreasyon alanını bölge sakinlerinin tam anlamı ile yararlanacağı bir yer haline getirmeyi planladıklarını söyledi. İduğ, Bornova'nın seyir teraslarından biri olan alanın içerisinde pazaryeri, düğün salonu, restoran ve otoparkın yer alacağı bir tesis yapmayı planladıklarını ifade etti. n Ayça Yeriş

Fotoğrafaltı: Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Altındağ Bölgesi'ndeki üç mahallede incelemelerde bulundu.