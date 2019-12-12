Altınordu'da Anıl şoku

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'u 1-0 yenerek düşme hattından kurtulan Altınordu'da sol kanat Anıl Koç'un sakatlanması keyifleri kaçırdı.

Altınordu'da Anıl şoku
12 Aralık 2019 Perşembe 15:27

İğneyle oynadığı Adanaspor karşısında takımının penaltı kazanmasını sağladıktan sonra arka adalesindeki sertleşme nedeniyle oyuna devam edemeyen gurbetçi futbolcu, pazar günü İzmir'de oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Attığı 4 golle İzmir ekibinin en skorer oyuncusu olan Anıl'ın sakatlığının çok ciddi olmadığı ancak bu hafta riske edilmeyeceği belirtildi. Öte yandan, teknik heyet ceza sınırındaki Berkay, Okan ve Yusuf'tan dikkatli olmalarını istedi.


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Göztepe'de hedef 3'te 3 yapmak
Sonraki Haber
AK Partili Dağ'dan asansör eleştirisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.