Altınordu'da gol sorunu devam ediyor

TFF 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu bu sezon gol yollarında büyük problem yaşıyor. Geçtiğimiz sezonlarda ligin en skorer takımları arasında yer alan İzmir ekibi, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 9 gol atabildi. Keçiörengücü ile birlikte ligin en az gol atan iki takımdan biri olan kırmızı-lacivertliler, maç başına 1 gol ortalaması bile tutturamadı.

İlk 11 haftalık süreçte Kemal'in sakatlığı, Yasin'in hazır olmaması ve Fatih'in formsuzluğu nedeniyle gol yollarında sıkıntı çeken Altınordu'da sol kanat Anıl, attığı 3 golle takımın en skorer ismi konumunda. Ayrıca; Burak, Atakan, Kemal, Muhammed, Sinan ve Yasin ise 1'er gol kaydetti. Golcü sıkıntısı nedeniyle yönetimin devre arasında santrfor transferi yapmayı planladığı öğrenildi. U10 Takımı 7'de 7 yaptı Altınordu Futbol Okulları'nın U10 takımı, bu sezon katıldığı 7 özel turnuvayı zirvede tamamlarken, oynadığı 46 maçta; 42 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 7 turnuvada 7 kupa kazanan minik şampiyonlar; Antalya Sömestir Kupası, Çanakkale 18 Mart Troia Kupası, Çanakkale 19 Mayıs Turnuvası, Gölcük Karadeniz Kupası, Kuşadası Kupası, Çanakkale 29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve Ankara Atatürk Kupası'nda mutlu sona ulaşırken sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Kupa koleksiyoneri Altınordulu minikler, oynadıkları 46 karşılaşmada rakip fileleri tam 179 kez sarsıp kalelerinde ise sadece 31 gol gördü. Takımın en skoreri Ali Taha Kabadayı ise 7 turnuvada 48 gol attı. Altınordu Yeşilyurt Merkez Futbol Okulları İdari Direktörü Kural Altıntaş, kazanılan kupaların oyuncuları motive ettiğini ancak asıl önemli olanın Altınordu Futbol Akademisi'ne her yıl daha fazla oyuncu vermek olduğunu vurguladı.



