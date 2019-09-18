Altınordu'da Kemal bilmecesi

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da, forvet Kemal Rüzgar'ın sağlık durumu kafaları karıştırdı.

Altınordu'da Kemal bilmecesi
18 Eylül 2019 Çarşamba 14:48

Geçen sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan gurbetçi golcü, bu sezon iyileşerek 2'nci haftada iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında formasına kavuştu.

Oyuna sonradan girdiği karşılaşmada bir de gol atarak moral bulan Kemal, 3'üncü haftadaki Akhisarspor deplasmanında da süre buldu. 24 yaşındaki santrfor ağrılarının olduğunu söyleyerek son oynanan Eskişehirspor müsabakasında ise kadroya alınmadı. Kemal'in çekilen MR'ında herhangi bir soruna rastlanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Gurbetçi forvet bu hafta da riske edilmeyecek.


Kaynak: DHA
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