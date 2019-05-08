Altınordu'dan Selvitopu'na tebrik ziyareti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Altınordu Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı makamında kabul etti.

Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan yerel seçimler sonrasında görevine yeniden seçilen Başkan Selvitopu'nu tebrik ederek, yeni dönemde başarı dileklerini iletti. Özkan ayrıca, Altınordu Futbol Kulübü olarak tesisler, okullar açarak Karabağlar'da da sporun gelişmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Bağımsızlık Koşusu'na davet

Ziyarette Başkan Selvitopu da ilçede yapılması planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi. Karabağlar Belediyesi'nin ilçede spora desteğinin devam edeceğini belirten Selvitopu, Karabağlar'da sporun gelişmesinin önemine değindi.

Başkan Selvitopu ayrıca, Karabağlar Belediyesi'nin 19 Mayıs'ta düzenleyeceği "100. Yıl Bağımsızlık Koşusu"na Altınordu Futbol Kulübü'nü de davet etti.

Ziyaret sonunda Başkan Seyit Mehmet Özkan ve İletişim Sorumlusu Ali Ergöçmez, Dünden Bugüne Altınordu Futbol Kulübü'nün armalarının olduğu teşekkür belgesini Başkan Selvitopu'na hediye etti.