Altınpark’a tarihi dokunuş

Konak Belediyesi tarihi Altınpark Kazı Alanı için hazırlanan avan proje ile Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvuru yaptı. Gözler, Kültür ve Turizm Bakanlığından gelecek yanıtta. Onay alınırsa Altınpark Arkeolojik Kazı Alanı, arkeolojik parka dönüştürülerek hem tarihi günümüzle buluşturacak hem de turizme katkı sağlayacak

Konak Belediyesi, kentsel dönüşümün en önemli unsurlarından olan tarihi ayağa kaldıran ve günümüzle buluşturan projelere hız verdi. Basmane’de devam eden Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binası restorasyon çalışmalarının yanı sıra Altınpark Arkeolojik Kazı Alanı için de harekete geçildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un talimatı ile ivme kazanan Basmane Altınpark Arkeolojik Alanı Çevre Düzenleme ve Koruma Yapısı projesi için Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvuru yapıldı. Avan projenin değerlendirilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığından gelecek yanıt olumlu olursa, Konak Belediyesi binlerce yıllık tarihi günümüz ile buluşturacak. Konak’ın tarihi değerini ortaya çıkarmak, kent yaşamına kazandırmak ve turizmin de hizmetine sunmak için çalıştıklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Basmane, Agora, Kemeraltı bizim altın üçgen dediğimiz, kentin tarihini içinde yaşatan alanlar. Buradaki tarihi mirasımızı korumak, onu gün yüzüne çıkarmak, yeniden kentliyle buluşturmak ve turizme de tarihi değerler yoluyla katkı koymak istiyoruz” dedi.

Altın üçgenin altın ayağı

Başkan Batur, Altınpark Kazı Alanının bulunduğu bölgede onlarca tarihi ve tescilli yapının bulunduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kazı alanının bulunduğu bölgenin kendisi bir cevher. Basmene’de kazı alanından Anafartalar Caddesi’ne girildiğinde hemen solda Kıllıoğlu Hamamı, biraz ileriden sağa dönüldüğünde tarihi Silahhane binası var. İkisinde de restorasyon çalışmamız devam ediyor. Yine kazı alanının bitişiğindeki Altınpark Kahvesi tescilli, Altınpark’ın hemen karşı çaprazındaki müzemizin tarihi binası tescilli, Kumrulu Mescit tescilli. Ayrıca Altınpark, Ayavukla Kilisesi gezi rotasının da üzerinde kalıyor. Altınpark kazılarında tarihi Magnesia Yolunun da izi ortaya çıktı. Binlerce yıllık bir yolda yeniden yürüyebilmek bile bu alanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Basmane ve Altınpark çevresi altın üçgenin en değerli ayaklarından biri. Biz burada hem tarihi görünür hale getireceğiz hem de turizme katkı sağlaması için çalışacağız.”

Belediye binası inşaatı sırasında keşfedildi

Altınpark Kazı Alanındaki arkeolojik bulgular, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Basmane Hizmet binası inşaatı sırasında tesadüfen keşfedildi. İzmir’in antik dönemine ait buluntulara rastlanması ile inşaat durduruldu ve Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında kazı çalışmalarına başlandı. Antik dönemde surların dışındaki hayatın izlerinin okunduğu kazı sırasında dört ayrı döneme ait kalıntılar bulundu. En alt tabakada Helenistik dönem duvar izleri, bu katmanın üzerinde Magnesia Yol izinin de dahil olduğu Roma dönemi izleri, onun üzerinde ise Bizans dönemi yapılarına dair izler bulundu. En üst katmanda Osmanlı dönemine ait mezar taşları bulundu. 2013 yılında tamamlanan kazının en önemli bulgusu ise Magnesia’ya giden yolun izi oldu. Magnesia Yolu’nun izinin günümüzde Anafartalar Caddesi olarak bilinen yolun altında devam ettiği, surlarla kesiştiği noktada ise sur kapısı bulunduğu düşünülüyor.

Tarihi yolda yürüme fırsatı

Tarihi Altınpark Kahvehanesinin hemen yanı başında yer alan Altınpark Kazı alanında uygulanması düşünülen proje ile binlerce yıllık tarih görünür hale gelecek. 5250 metrekarelik bir alanı kapsayacak Altınpark Arkeolojik Park Projesinin 1165 metrekaresini arkeolojik kazı çukur oluşturuyor. Basmane Altınpark Arkeolojik Alanı Çevre Düzenleme ve Koruma Yapısı projesi ile Konak, tarihe tanıklık eden bir arkeolojik parka kavuşacak. Söz konusu alan için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin taslak projesinden de yararlanılarak geliştirilen, geniş kapsamlı projenin uygulanması için onay verildiği takdirde alanda önemli bir çalışma gerçekleştirilecek. Oluşturulacak gezi platformları ile ziyaretçiler antik kazı alanını rahatlıkla gezebilecek ve tarihi buluntuları gözlemleyebilecek. Kazı alanının hemen dışında bulunan, Magnesia’ya giden yolun izinin de canlandırması uygulanarak ziyaretçilerin tarihi yol üzerinde yürümelerine imkan tanınacak. Kazı alanının girişindeki Osmanlı döneminden kalan çeşme de aslına uygun olarak restore edilecek.