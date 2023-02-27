Ana Kucağı Bayraklı!

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi yaraların sarılması için her anlamda mücadele eden Bayraklı Belediyesi, ilçeye gelen depremzede öğrencileri de unutmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında belediyenin anaokullarında açılacak ek kontenjanlara 3-6 yaş aralığındaki depremzede çocuklar yerleştirilecek.

Ana Kucağı Bayraklı!
27 Şubat 2023 Pazartesi 09:19

Yaşanan büyük felaketin ardından afet bölgelerindeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden Bayraklı Belediyesi, deprem felaketinin ardından Bayraklı'ya yerleşen 3-6 yaş aralığındaki çocuklara , anaokullarının kapılarını açıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen uygulama kapsamında Bayraklı'daki depremzede çocuklar, Bayraklı Belediyesi Ayda Bebek ve Elif Bebek Anaokullarından faydalanabilecek. Uzman kadrosu, özel okulları aratmayan donanımı ve eğitim modeliyle örnek olan okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenciler, hem sosyalleşecek hem öğrenecek. Başvuru ve kayıt ile ilgili belediyenin 477 20 00 telefon numarasından bilgi alınabilecek.

BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Depremden etkilenen çocuklarımızın yaşadıkları travmayı atlatmaları, eğitim süreçlerine devam etmeleri çok önemli. Okul öncesi eğitim kurumlarımızda ilçemize yerleşen depremzede ailelerimizin çocuklarına kucak açıyoruz. Elimizden geldiğince her konuda ailelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte sarıp, birlikte iyileşeceğiz" dedi.

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