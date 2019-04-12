Ana rahminde hepimiz eşitiz

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü'nde, İsveç Enstitüsü'nün desteklediği, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde 22 lisans öğrencisinin eserlerinin gösterildiği 'İMA/IMPLICATİON' sergisi kapsamında Nurcan Paşa tarafından hazırlanan 'Birth/ Doğum' enstalasyonu gerçekleştirildi. Etkinliğe Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Galerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, Prof. Dr. Merih Tekin Bender "İMA/IMPLICATION sergileri serisi dinamik ve düzenli bir şekilde devam ediyor. Bu sergilerimizde malzemeler çoğunlukla ortak. Ancak bu malzemeleri her öğrenci kendi konseptiyle uyumlu olarak yeniden düzenliyor. Bu bağlamda Nurcan Paşa arkadaşımıza ait kısmın açılışını yapmak üzere toplandık. Doğum çalışması, kinetik yani hareket unsuru içeren bir yerleştirme. Burada plastik sanatları alanında estetik düzlemde çok etkili bir şekilde ifade edildi. Doğum gibi zor bir temanın çok sıra dışı malzemelerle belki de sanat dışı malzemelerle dönüştürülerek ifade edilebilmesi zor bir süreçti. Bu süreçte Nurcan Paşa isimli genç sanatçımız, başarılı bir şekilde uygulamasını gerçekleştirdi. Bu çalışmanın temel konsepti aslında şunu söylüyor bize; doğum bütün canlılar için spesifik ve genel olan bir olaydır. Ancak doğduktan sonra kişiliklerimiz, kimliklerimiz ve benliklerimizle ilgili birçok değişkene bağlı olarak farklılıklar söz konusu oluyor. Bu farklılıkların aslında anne rahminde iken hepimiz için aynı olduğunu bize güzel bir mecazla öğrencimiz vurgulamış oldu" dedi.

2 yıllık bir emek

Ege Üniversitesi'nde sanatseverlerle buluşan 'Birth/Doğum' isimli enstalasyonu gerçekleştiren Nurcan Paşa, "Bu konu benim yaklaşık iki senedir üzerinde çalıştığım bir konuydu. Bu konu ile kendimi bağdaştırıyorum. Yaptığım çalışmam, İsveç Enstitüsü tarafından seçilen bir proje oldu. Şeyma adında bir arkadaşımla ikimizin projesi seçildi. İsveç'te okulumuzu temsil edeceğiz" dedi.

Paşa, "Bu çalışmamda ana rahminde erkek, kadın, hayvan demeden hepimiz eşitiz. Ancak doğumdan sonra bu ayrımcılığı yaratan tek şeyin algılar olduğunu vurgulamak istedim. Burada camın arkasında üç ana renk var sadece ama sonrasında bütün renkler karışık. Ben bu çalışmayla eşitliğe vurgu yaptım" dedi.