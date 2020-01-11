Anadolu Ateşi kıvılcımları Westpark'ta

Tankar Gayrimenkul Yatırım tarafından hayata geçirilen, Ege'nin En Büyük Outlet'i Westpark Outlet Anadolu Ateşi'nin Kıvılcımları ile dans gösterisine hazırlanıyor.

Açıldığı günden bugüne bölgeye yepyeni bir soluk getiren, hesaplı ve ferah alışverişin en güzel noktası Westpark Outlet Mustafa Erdoğan yönetmenliğinde Anadolu Ateşi Dans Okulu' nu 12 Ekim 2019'da Westpark'ta hayata geçirmişti. Ekim ayından bu yana eğitim gören minik kıvılcımlar ilk canlı performanslarını bugün saat 15.00'da Westpark'ta gerçekleştirecek. Ücretsiz olarak yapılacak olan bu muhteşem gösteriye tüm İzmirliler davetli!

Eğitime devam

4 yaştan başlayarak her yaşa yönelik eğitim veren okulda ilerleyen zamanda BKM' nin de işbirliği ile sadece dans ve müzik değil, tiyatro bölümü de yer alacak. 4 yaş ve üzeri çocuk ve gençler için oluşturulan sınıflarda; Anadolu Ateşi Koreografisi, Modern Dans, Bale, Cimnastik, Hip-Hop, Break Dance, Street Jazz, Halk Dansları, Roman, Sirtaki, Tango, Temel Cimnastik gibi farklı branş ve alanlarda eğitimler devam etmekte. 8 ay sürecek yoğun eğitimin ardından gerçekleşecek olan Büyük Kıvılcım Dans gösterisi ise Mayıs ayında Westpark' ta yapılacak.