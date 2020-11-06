Anaokulu çadırları kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü, 0-6 yaş grubu depremzede çocuklar için anaokulu çadırları kurdu. Hedef, sevimli minikleri bir an önce travmadan uzaklaştırmak ve eğlenceli eğitimlerle yeniden hayata bağlamak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti derinden sarsan deprem sonrası, her yaş grubundan depremzedenin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. İZELMAN Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren anaokulları birimi, 0-6 yaş grubu çocukların eğitimlerine devam etmeleri için iki mobil anaokulu oluşturdu.

Robotik dersleri de var

Aşık Veysel Parkı’nda ve Mansuroğlu Mahallesi’nde kurulan çadırlarda hizmet vermeye başlayan anaokullarında, İZELMAN Anaokulları bünyesindeki öğretmenler görev yapıyor. Psikolojik destek çalışmalarının da yapıldığı mobil anaokullarında, aynı zamanda robotik derslerine de başlandı. Vex Robotics Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle yürütülen robotik dersleri için oyuncaklar da yine firma tarafından sağlandı. Mobil anaokullarında çocuklara okul çantası, çocuk kitapları, maske ve hijyen paketinden oluşan destek seti de dağıtılıyor.