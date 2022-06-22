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Anaokuluna bırakılan üç çocuk, sokakta gezerken bulundu!

İzmir'de anaokuluna bırakılan 3 çocuk kayboldu. Çocuklar yaklaşık 3 saat sonra sokakta gezerken bulundu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı

22 Haziran 2022 Çarşamba 13:48

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda dün saat 11.00 civarında 5 yaşlarındaki 3 çocuk kayboldu. Kaldırımda yürüyen çocukları gören bir esnaf, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine yapılan incelemede, çocukların anaokulundan sokağa çıktığı anlaşıldı.

Yaklaşık 3 saat okuldan ayrı kalan çocuklar, ailelerine teslim edildi. Kaybolan çocuklardan 2'sinin ailesi, anaokulu hakkında şikayette bulundu. Polis, okul müdürü ile bir öğretmenin ifadelerine başvurdu.
Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı.

Anne Deniz Can Sunkur, oğlunun da aralarında bulunduğu 3 çocuğun anaokulundan tek başına sokağa çıkmasına inanamadığını belirterek, "Çocuklar yaklaşık 3 saat sonra Çay Mahallesi yakınlarında bir esnaf tarafından bulundu. Daha sonra okula gittim ve durumu öğrenmeye çalıştım. Okul idaresi telaş yapmamak için ailelere haber verilmediğini ifade etti. Gerçekten çok şaşkınız." dedi.
Öte yandan, anaokulundan çıkan çocukların, kaldırımda tek sıra halinde yürüdükleri anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bayraklı #anaokulu #öğrenci #kayıp
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