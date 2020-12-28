Anıt ağaçlara gençlik aşısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen Çaltı’da tedavi edilen 950 yıllık menengiç ağacının yaşama tutunmasını sağladı. Aralarında asırlık çınarların da bulunduğu 50 tescilli ağacı geçen yıl koruma altına alan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 64 ağacı daha yok olma tehdidinden kurtarmıştı

Anıt niteliğindeki ağaçları korumak ve bakımını yaparak gelecek nesillere aktarmak için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Menemen’de bir ağaca el verdi. Rivayete göre 950 yıl önce köyde yaşayan 7 kardeş tarafından dikilen Çaltı Mahallesi’ndeki ağaç yıllar içinde uğradığı yoğun tahribat nedeniyle çürümek üzeriyken kurtarıldı. Yine Kemalpaşa ilçesinde Hamzababa Türbesi’nin yakınlarında Türkmen dedesi Hamzababa tarafından dikildiği rivayet edilen 500 yıllık 6 çınar ağacı ile Aliağa ilçesindeki 750 yıllık çınar ağacı da restore edildi.

64 anıt ağaç koruma altında

50 tescilli ağacı geçen yıl koruma altına alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Aliağa, Bayraklı, Bergama, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menemen, Bornova, Bayındır, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla, Beydağ ilçelerinde asırlık çınar, meşe, menengiç, çitlenbik olmak üzere 64 ağacı gelecek kuşaklara miras bıraktı. Anıt niteliği taşıyan çınar ağaçlarının bakım ve restorasyonu kapsamında çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımları tedavi ediliyor ve tehlikeli kısımları ise güvenli hale getiriliyor.

Nasıl korunuyorlar?

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcekler tarafından defalarca saldırıya uğrayan ve bakıma muhtaç asırlık anıt ağaçlara müdahalede, önce böceklerin yarattığı tahribatı temizliyor. Gövdelerdeki ölmüş dokular ortadan kaldırılıp canlı dokuya ulaşmak için kazıma işlemi yapılıyor. Diş çürüklerinin tedavisinde olduğu gibi çürük ve ölü dokular temizleniyor; bitkinin uzun yaşamasını sağlayan, çürüklere karşı önlem içeren özel dolgular uygulanıyor. Ağaç yüzeyindeki açık kovuklar da hava almayacak şekilde paslanmaz çivi, tel ve su bazlı özel alaşımla kaplanarak gövde dokusu koruma altına alınıyor. Bordo bulamacı ilacı ve koruyucu ilaçla ağaç sterilize edildikten sonra kuruyan dallar budanarak bakım yapılıyor ve gübreleniyor. Zedelenme işlemlerinin tekrar yenilenmemesi için, her yıl kışlık ve yazlık olarak ağaçların bakım ve ilaçlamaları tekrarlanıyor. Statik olarak dengesizlik yaşayacak çürümüş ana dallarda temel budama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rüzgarda kopabilecek dallar için de çelik tellerle gergi şeklinde statik koruma hazırlıyor.