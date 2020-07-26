Ankara’da kentsel dönüşüm zirvesi!

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ankara’da önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile bir araya gelen Başkan Engin “4 mahallemizi kapsayan dönüşüm çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kısa sürede nihai sonuçları alacağımıza inanıyoruz” dedi

Narlıdere’de; Çatalkaya, Narlı, Atatürk ve 2. İnönü mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız veren Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ankara’da, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile görüştü. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ile Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar’ın da katıldığı zirvede, çalışmaların mevcut durumu ve yapılacak olanlar masaya yatırıldı. Bölgedeki planlama sorunun ortak çalışma anlayışı ile kısa sürede aşılacağı ve fiziki çalışmaların da buna bağlı olarak yakın zamanda başlayabileceği görüşü belirtildi.

Sonuç alacağız

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Kentsel dönüşüm çalışmaları uzun süredir ilçenin gündeminde. Göreve geldiğimizden bu yana Somut adımlar attık ve önemli bir yol kat ettik. Şimdi bunu bir soncu ulaştırmak için çabalıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da konuya yaklaşımı pozitif ve yapıcı. El birliği ile yakın zamanda çalışmalardan bir sonuç alacağımızı ve vatandaşlarımıza mutlu haberi vereceğimizi düşünüyoruz” dedi.

İş birliğini önemsiyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank “Bakanlık olarak yerel yönetimlerle işbirliğini önemsiyoruz. Narlıdere ilçemizdeki dönüşüm alanı hem günün koşulları hem de binaların durumu nedeniyle hızlıca çalışılması gereken alan. Biz Bakanlık olarak Narlıdere’de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İlgili teknik birimlerimizle koordineli hazırlanacak yeni imar planı ve çalışmayı onaylarız. Sonrasında projeye başlanabilir. Bakanlığımız belediyelerimizden gelen talepleri çok dikkatli bir şekilde inceliyor ve önemsiyor” dedi.