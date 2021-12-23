Anne baba adayları Ebeveyn Akademisi’nde buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “çocuk dostu belediye” vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Ebeveyn Akademisi’nde anne ve aba adaylarına özel bir eğitim programı uygulanıyor. İkinci yüz yüze eğitim dönemini tamamlayan Gebelik Okulu genç çiftleri karşılaşabilecekleri sorunlara karşı hazırlıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “çocuk dostu belediye” vizyonu doğrultusunda kurulan Ebeveyn Akademisi’nin eğitim programlarından biri olan Gebelik Okulu’nda ikinci yüz yüze eğitim tamamlandı. Anne ve baba adaylarının bir araya geldiği eğitimler, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde yapıldı. Gebelik Okulu’ndaki dersleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de ziyaret etti ve başarılar diledi.

Kaçar: “Geleceğe ışık tutan bir iş yapıyoruz”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, “Mutluyuz, çok gururluyuz. Başkanımız Tunç Soyer’in yol haritası doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Ebeveyn Akademisi kurarak örnek bir program başlattı. Hepimiz sıklıkla geleceğimizin çocuklarımız üzerinde kurulu olduğunu söylüyoruz. Aslında çocuklarımız bugünün de bireyleri. Bu yüzden bugüne ve geleceğe ışık tutan bir iş yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.

Süalp: “Çözüm yolları üretmek istiyoruz”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü İlkay Süalp ise “Gebelik Okulu’nda yüz yüze eğitimlerin ikincisini yaptık. Amacımız, kadın ve erkek olarak her iki ebeveyni de gebelik öncesi, sırası ve sonrasında karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirip çözüm yolları üretmek. Çalışmalarımızı Medical Park İzmir Hastanesi Gebelik Okulu ile birlikte yürütüyoruz” dedi.

Ebeveynler: “Oldukça faydalı”



Anne adayı Zilşan Demirci, “Eğitime daha önce çevrim içi olarak katılmıştım. Çok kapsamlı bir eğitim. Bebeğin doğum öncesi gelişimiyle ilgili bilgiler var, doğumla ilgili bilgiler var. Gebelere tavsiye ediyorum. Bazı bilgiler yazılı kaynaklarda elbette var. Ancak bir ebenin, hemşirenin ağzından duymak daha faydalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi. Baba adayı Muzaffer Demirci, “Tek görev anneye düşmüyor, babanın da büyük sorumlulukları var. Öğrenmek zorundayız. Aileden birçok şeyi biliyoruz ama güncellemek gerekiyor” diye konuştu.

Anne adayı Gülten Düzgün, “Gebelik Okulu’nu duyunca çok sevindim. Emzirme eğitimine kadar her şey var. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi. Baba adayı Mustafa Düzgün ise öğrendiği bilgilerle çocuğunun büyümesine yardımcı olacağını belirtti.

Dört programla Ebeveyn Akademisi



Çocukların sağlıklı aile ortamında yetişmeleri için ebeveynlere destek olan Ebeveyn Akademisi dört ana program yürütüyor. Bunlardan ilki gebelik döneminden üç yaşa kadar olan süreçte ebeveynlerin gerekli bilgilere ulaşmalarını sağlayan “Gebelik Okulu”. İkincisi, yeni bebeği olmuş ailelere yönelik, içinde altı kitap bulunan “Hoş Geldin Bebek” seti. Üçüncüsü ise 0-3 yaş arası çocukları olan ailelere ev ziyaretlerini kapsayan “Bebek 95 Projesi”. Ebeveyn Akademisi’nin dördüncü ve son ayağı ise 6-12 yaş arası çocukları olan ebeveynler için hazırlanan “3 Adımda Anne Babalıkta Ustalaşma Kursu”.

Eğitimler her ay düzenli yapılıyor



Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Gebelik Okulu eğitimleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark İzmir Hastanesi Gebelik Okulu’nda çalışma yürüten Özlem Ecemiş tarafından yüz yüze ve çevrim içi olarak yapılıyor. Her ay düzenli olarak yapılan eğitimlere 50 ebeveyn, çevrim içi eğitimlere ise 100 ebeveyn katılabiliyor. Her bir eğitim uygulaması üç saat sürüyor.