Anne-oğul 7 dakikaya arayla öldü

Foça'da, beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören emekli deniz astsubay Oğuz Türkistanlı (55) ile yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan annesi Sebahat Türkistanlı (87), 7 dakika arayla yaşamını yitirdi. Anne-oğul, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi

Anne-oğul 7 dakikaya arayla öldü
30 Nisan 2019 Salı 13:00

Emekli deniz astsubayı Oğuz Türkistanlı, 9 ay önce yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. Ailesi tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılan Türkistanlı, dün sabah yaşamını yitirdi. Türkistanlı'nın ölümüne üzülen yakınları, gelen bir başka acı haberle daha sarsıldı. Oğlunun vefatından yaklaşık 7 dakika sonra, annesi Sebahat Türkistanlı da yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı nedenlerle rahatsızlığı bulunan Sebahat Türkistanlı'nın, oğlunun hastanede yattığından habersiz olduğu öğrenildi.

Askeri tören

Anne ve oğlu için bugün öğlende, Foça'daki Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Oğuz Türkistanlı için askeri tören yapıldı. Törene Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Amfibi Görev Grup ve Foça Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yalçın Özkütük, Amfibi Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi Başkanı Ramazan Harmandar, bazı belediye meclis üyeleri, Oğuz Türkistanlı'nın eski silah arkadaşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazları sonrası anne ve oğlu, Foça Yeni Kabristanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.

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