Annelere uyuşturucuya karşı eğitim verildi

İzmir'de Cumhuriyet Kadınları Derneği Buca Şubesi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. Gençleri uyuşturucu batağından uzak tutmak amacıyla annelerin bilinçlendirildiği eğitim kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Buca Şubesi, 'Uyuşturucuya karşı anne hareketi' başlattı. Gençleri zehir bataklığından uzak tutabilmek için annelerin bilinçlendirilmesi hedeflendi. Düzenlenen eğitim kampanyasını İzmir Emniyet Müdürlüğü de destekledi. Seminerlerin ilki Narkotik Şube Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Narkotik polisleri, zehir tacirlerinin gençliği nasıl tuzağa düşürdüğünü, uyuşturucu kullananların fiziksel görünümlerini ve sergiledikleri davranış bozukluklarını örneklerle anlattı. Nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin anneler bilgilendirildi, bilinçlendirildi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Buca Şube Başkanı Münevver Güleç, uyuşturucuyla sıkı mücadele yürüten ve kampanyalarına destek veren İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Güleç, "Uyuşmuş ve bağımlı nesiller hedefleyen, gençlerimizin hem parasını hem de bedenini sömüren zehir tacirlerine karşı elimizden geleni yapacağız. Anneler sayesinde bu bataklığı hep birlikte kurutabiliriz" dedi.











