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Anneleri olmayan üç kuzuya evinde bakıyor

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Zülel Bilgiç Beycan, anneleri olmadığı için aldığı kuzulara evinde babaannesinden kalma çeyiz sandığı içinde bakıyor

Anneleri olmayan üç kuzuya evinde bakıyor
25 Şubat 2021 Perşembe 12:59

Atatürk Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan iki çocuk annesi Zülal Bilgiç Beycan, hayvan pazarında anneleri olmayan üç kuzu görerek bakıma muhtaç hayvanları satın aldı.

Kuzulara havaların soğuk olması nedeniyle evinde bakmaya başlayan Beycan, "Karagözlü", "Umut" ve" Feride" adını verdiği kuzulara çocuklarının eski kıyafetlerini giydirerek biberonla beslemeye başladı.

Kuzularıyla aynı evde yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Beycan, onlar için babaannesinden kalan 70 yıllık çeyiz sandığından yuva yaptığını anlattı.

Beycan, kuzuları büyüyünce bahçeye alacaklarını, hayvancılıkla uğraşmayı düşündüklerini ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bergama #kuzu
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