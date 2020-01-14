Annelerin gözü arkada kalmasın diye

Gençlik merkezleriyle üniversite öğrencilerine kucak açan Buca Belediyesi, soğuk kış günlerinde sınav dönemi geçiren üniversite öğrencilerine, sabah saatlerinde anne eli değmiş gibi hazırlanan çorbalarla destek olmaya devam ediyor.

Ailelerin gözlerinin arkada kalmaması gerektiğini söyleyen Başkan Kılıç, "Öğrencilerimiz bilginin ışığıyla aydınlansın diye bizler içlerini ısıtmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. Üniversiteli öğrencilerin en yakın dostu Buca Belediyesi, kış aylarının soğuk günlerinde öğrencilerin güne güzel başlangıç yapabilmeleri için çorba ikramlarına hız kattı.

Çay, kahve pasta da var

Sabahın erken saatlerinde hizmet vermeye başlayan araçlarda sıcak çay, kahve ve kuru pastanın yanı sıra çorba ikram ediliyor. Öğrencilerin soğuk algınlığına karşı dirençli olabilmeleri için Buca Belediyesi'nin yemekhanesinde özel olarak, adeta anne eli değmiş gibi hazırlanan çorbalar, her gün sıcak sıcak servis ediliyor.

İkinci evleri

Üniversite öğrencilerinin kentin geleceği olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onların derslerinden başka bir şey düşünmeden rahat bir şekilde eğitim görmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tarık Akan ve Işılay Saygın Gençlik Merkezlerimiz, onların adeta ikinci evi oldu. Özellikle şehir dışından gelen kardeşlerimizin ev hasretini giderebilmeleri için, ailelerinin gözünün arkada kalmamaları için, anne eli değmiş gibi hazırladığımız çorbaları içleri ısınsın diye ikram ediyoruz. Öğrencilerimiz bilginin ışığıyla aydınlansın diye bizler içlerini ısıtmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.