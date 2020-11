Annesi Ayda'ya moral vermiş

İzmir'de, depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ölen annesi Fidan Gezgin ile ilgili enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı.

Uğur Gezgin, enkaz altında eşinin kızı Ayda’ya moral vermek için “Baban bizi gelip kurtaracak merak etme demiş" dedi. Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde en çok hasarı Bayraklı ilçesindeki binalar gördü. Rıza Bey Apartmanı'nda Fidan Gezgin ile birlikte 37 kişi hayatını kaybetti. Fezgin'in kızı Ayda Gezgin ise 91 saat sonra 3 Kasım'da binanın enkazında sağ çıkarıldı. Ayda'nın 8 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise iş yerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu.

Elimizden bir şey gelmedi

Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, yaşadıklarından bahsetti. Zor bir süreç geçirdiğini belirten Uğur Gezgin, "Süreç geçmek bilmedi. 5 gün boyunca enkaz başında ailemle, dostlarımla beraber bir an önce çıkarılmaları için bekledik ve dua ettik. Elimizden bir şey gelmedi. AFAD, jandarma, özel bireysel ekipler, tüm burada çalışanlardan herkesten Allah razı olsun, çok yardımcı oldular. Kendi canlarını hiçe saydılar. Sürekli moral vermeye çalıştılar bize, evladımı, karımı diğer insanları kurtarmak için elinden geleni yaptılar" dedi. Şu an için ev aradıklarını belirten Uğur Gezgin, “Öncelik tabi ev konusu var, ev işi çözülmek üzere zaten evin içine girdiğimiz zaman her şey çorap söküğü gibi gelecek. Sonra psikolojik tedavi sürecimiz var. Ondan sonra normal yaşamımıza mecburen devam etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

'Baban bizi kurtaracak!'

Kızının eşiyle enkaz altında yaşadığı diyaloğu anlatan Uğur Gezgin, "Baban bizi gelip kurtaracak merak etme' diye konuşmuş. Ayda, annesinin geleceğini zannediyor. Eşim ona 'baban bizi gelip kurtaracak merak etme 'imdat' diye bağır demiş'. Enkaz altında bir süre konuşmuşlar. Baba beni kurtardın, annemi de kurtardın mı? Doktorlar tedavi mi ediyor? gibi sorular soruyor" dedi. Hastaneden ayrılış sürecinde yaşadıklarından da bahseden Gezgin, "Bütün gazetecilere pazartesi çıkacağımızı söyledim, ama ben cumartesi çıkacağımı biliyordum. Çorap konusu çok paylaşıldı. Çocuk enkazdan çıktı, ayağında yaralar var. Çok sızlıyordu çorap giydiremedik. Üstüne mont giydirdim, sardım, sarmaladım. Araba mevzusu oldu, araba da arkadaşımın arabası, istediler ki çocuk en iyi şekilde evine gitsin sıcak bir şekilde yuvasına kavuşsun" diye konuştu.