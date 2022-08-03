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Annesi ve kardeşinin bulunduğu evi yakıp kaçtı!

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin yangın çıkararak kaçtığı evde bulunan annesi ile kız kardeşi, komşuların yardımıyla kurtarıldı

03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:13

Zeybek Mahallesi'nde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen B.A (24) ile aynı evde yaşayan annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A. arasında tartışma yaşandı.
B.A, iki katlı müstakil evin giriş katında yangın çıkarıp kapıyı kapatarak kaçtı.
Anne Ç.A'nın KADES uygulamasından yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada komşuların kapıyı açtığı evden kadın ve kızı çıkarıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
B.A. ise polis ekiplerince aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #yangın #evini yaktı
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