Antik kentler tanıtılacak

Milattan önce 1200'lü yıllarda kurulan ve çağdaş dünyayı şekillendiren İyon uygarlığını oluşturan antik kentlerin tanıtımı için Ege Belediyeleri Seferihisar ve Selçuk Belediyeleri öncülüğünde bir araya geliyor.

Antik İyon uygarlığına ev sahipliği yapan Kıyı Ege'de Efes, Teos ve Lebedos antik kentlerinin ortak tanıtımı için ilk işbirliği protokolünü Seferihisar ve Selçuk belediyeleri imzaladı.

İyon kentleri rotası

Dünya turizm pastasından daha fazla pay almak isteyen Ege'de komşu Türk Yunan belediyeleri iyon kentleri destinasyonu ile sahneye çıkacak. Hedef Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülke vatandaşlarını çekmek. Proje yeni bir turist kitlesiyle buluşmak kadar mevcut kültür turizmi müdavimlerini de daha fazla konaklatmak.

12 ay turizm hedefi

Seferihisar ve Selçuk Belediyeleri İzmir'in 1 yıl boyunca yakaladığı turist kadar turist getirmeyi, Seferihisar ve Selçuk'taki otellerin 12 ay boyunca doluluk oranını artırmayı hedefliyor.

Ulusal ve uluslararası alanda ortak tanıtım, tanıtım materyallerinde Efes ve Teos'un birlikte yeralması, turizm şirketlerinin tur rotalarına Teos, Lebedos ve Efes'i eklemesi için çalışma yapılması amacıyla oluşturulan protokol iki belediyenin meclislerinden onay aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bilim ve sanatın yeşerdiği ilk medeniyet olan İyon kentlerini iyi anlatmamız gerek. Efes, Teos, Lebedos antik kentleri bir dünya mirası... Özellikle uluslararası arenada bu değerlerimizi daha fazla öne çıkaracağız" dedi.

Sisam da dahil olacak

Destinasyon turizminin önemine vurgu yapan Yetişkin, Sisam'da da İyon'lara ait antik kent olduğunu belirterek, "Konumu ve kültürüyle bize yakın olan Sisam adasıyla daha çok işbirliği yapabileceğimize inanıyorum. Sisam Karlovassi Belediye Başkanı Alexis Limberis'le konuyu paylaştım. Sisam da bu sinerjinin içinde olmak istiyor" dedi.