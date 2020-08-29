Apartman görevlilerine eğitim

Küresel salgınla mücadelede eğitimin önemine inanan İzmir Büyükşehir Belediyesi apartman görevlilerine hijyen eğitimi vermeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürüttüğü örnek çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Metropol ilçelerde çalışan apartman görevlilerine hijyen eğitimi verilmeye başlandı. Hijyen eğitimlerinin ilki 15 sitenin bulunduğu ve 3 bin yurttaşın yaşadığı Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi’nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri ile Toplum Sağlığı Daire başkanlıklarının mahalledeki pazaryerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak birlikte düzenlediği eğitime 42 apartman görevlisi katıldı.

Uzmanlar sunum yaptı

Covid-19 ile ilgili bilgilerin aktarılması ile başlayan eğitimde doğru maske kullanımı, apartman temizliği, apartman görevlilerinin hem kendilerini hem apartman sakinlerini virüsten korumak için alması gereken önlemler ve sosyal mesafe kuralları anlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı’ndan Dr. Yusuf Demir’in hijyen eğitiminin ardından İlk Yardım Eğitmeni Çağatay Delen apartman görevlilerine ilk yardım gerektiren durumları anlattı, sağlık ekipleri gelene kadar yapacakları doğru müdahaleler hakkında bilgi verdi.

Katılımcılara ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından içinde ilk yardım seti, diş fırçası ve diş macunu, apartmanlara ve asansörlere asılmak üzere Covid-19 ile ilgili bilgilendirme broşürleri ve afişlerin yer aldığı çanta dağıtıldı.

Türkiye’ye örnek olacak

Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Hanımşah Han, koronavirüs salgını sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalara değinerek teşekkür etti. Sadece sitelerden oluşan mahallede apartman görevlilerine hijyen eğitimi verilmesini çok önemli bulduklarını söyleyen Han, “Türkiye de ilk defa böyle bir çalışmanın bizim mahallemizden başlaması bizi çok mutlu etti. Bu eğitimlerin Türkiye’ye örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde apartman görevlilerinin hijyene dikkat etmesi çok önemli. Hijyen kurallarını bilecekler ki yaşam alanları olan apartmanlarda sağlık sorunu yaşanmasın” dedi.

Çok faydalı oldu

Eğitime katılan apartman görevlisi Rahmi Ercan, hijyen kurallarına göre doğru maske kullanımını öğrendiğini belirterek, “Verilen eğitim çok faydalı oldu. Kendi sağlığımızı ve apartman sakinlerimizin sağlığını düşünerek çalışmak zorundayız. Tüm arkadaşlarımı da bu şekilde çalışmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu. Diğer bir apartman görevlisi Fatma Evren ise çevrede hijyene önem vermeyen kişiler gördüğünü, aldığı eğitim sonrası bu konuları kendilerine aktarma imkanı bulacağını söyledi.

Devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Kılıç, özellikle pandemi döneminde apartman görevlerinin hijyen kurallarına göre hareket etmesinin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında yürüttüğü çalışmalardan birinin de eğitim olduğuna dikkat çeken Kılıç, apartman görevlilerine yönelik başlattıkları hijyen eğitimlerinin metropol ilçelerde tüm apartman görevlilerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini bildirdi.