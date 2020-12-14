Apartman görevlilerine işe alımda öncelik 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AFAD verilerine göre bugüne kadar yıkılmış ve acil yıkılması gereken apartmanlarda hem işini hem de evini kaybetmiş apartman görevlilerine Büyükşehir Belediyesi’nde işe alım konusunda öncelik vereceklerini açıkladı.

Başkan Soyer 30 Ekim depreminin İzmir’e hem maddi hem de manevi olarak büyük zararlar verdiğini hatırlatarak depremin açtığı yaraların kentteki dayanışma kültürü sayesinde sarıldığını söyledi. İzmir’de kimsenin kendisini yalnız hissetmemesini isteyen Başkan Soyer, “Depremin ardından hemşehrilerimizi aç bırakmadık. Açıkta bırakmadık. Kış gelmeden çadırlarda kalan İzmirlilere, başlarını sokacakları birer yuva sağladık. Depremde bazı yurttaşlarımız evini kaybetti, esnaf işini kaybetti. Hepsine sahip çıktık. Apartman görevlileri ise hem işini hem evini kaybetti. Öncelikle 10 bin liralık kira desteğinden yararlanmalarını sağladık. Şimdi de kış ortasında işsiz ve evsiz kalan bu kardeşlerimize Büyükşehir Belediyemizde iş olanağı sunacağız. İşe alımlarda, depremde çaalıştıkları, oturdukları apartman yıkılan apartman görevlilerine öncelik tanıyacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız. İçlerini ferah tutsunlar” dedi.

Süreç nasıl ilerleyecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem nedeniyle AFAD verilerine göre yıkılmış ve acil yıkılması gereken apartmanlarda çalışan apartman görevlileriyle teker teker iletişim kuracak. Görevliler görüşmeye çağrılacak ve o görüşmelerde görevlilerin hangi birimlerde istihdam edilebileceği değerlendirilecek. Daha sonra da görevlilere kendilerine uygun birimlerde iş olanakları sunulacak.

