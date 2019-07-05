Apartmandakiler istemedi, belediye sahip çıktı

Özellikle aciz durumdaki sokak hayvanları için çalışma başlatan ve evinde kedi baktığı için zaman zaman komşuları ile kavga eden bir hayvan severin barınak talebini Torbalı Belediyesi geri çevirmedi

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan ve kedi baktığı için yaşadığı apartmanında hedef haline gelen Zehra Aslıhan’ın sesini Torbalı Belediyesi duydu. Özellikle aciz durumdaki sokak hayvanları için çalışma başlatan ve evinde kedi baktığı için zaman zaman komşuları ile kavga eden Aslıhan’ın barınak talebini Torbalı Belediyesi geri çevirmedi. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Adem Özcan’ın da girişimiyle Torbalı Belediyesi mahallede ‘Yeşil Alan’ olarak geçen alana sokak hayvanları için bir barınak yaptı. Etrafı demir çitle kaplanan, içine küçük, güvenli kulübeler konan alanda yer alan kedilere, periyodik olarak Torbalı Belediyesi veterinerleri kontrol de yapacak.

Taleplere hazırlar

Şuan 20’ye yakın sokak kedisinin barındığı, barınakta özellikle bakıma muhtaç engelli kediler bulunuyor. Sokakta gördüğü bakıma muhtaç kedilere artık burada bakacağını ifade eden Zehra Aslıhan, Torbalı Belediyesi’ne teşekkür etti. Apartmanda komşularıyla bu nedenden dolayı zaman zaman tartışmalar yaşadığını ifade eden Aslıhan, “Koskoca TOKİ’de kedilere bakabileceğim bir alan bulunamadı. Muhtarımız aracılığıyla Torbalı Belediyesi’ne talepte bulunduk. Kısa sürede yeşil alan olarak geçen bu yeri bize hazır hale getirdiler. Artık kedilere burada bakacağız. Hayvan severler olarak Torbalı Belediye başkanımız İsmail Uygur’a ve bizimle alakadar olan personeline teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Torbalı Belediyesi yetkilileri, özellikle muhtarlar aracılığıyla sokak hayvanları için gelebilecek talepleri değerlendirmeye hazır olduklarını ve kurum olarak bu tür çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.