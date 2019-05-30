Aqua Yaşam bayrama hazır

Karabağlar Belediyesi'nin, Uzundere Rekreasyon Alanı içerisinde geçtiğimiz yıl açtığı ve kısa sürede büyük ilgi gören Aqua Yaşam yüzme havuzları, sezon açılışını gerçekleştirirken, bayramda da İzmirlileri bekliyor. Sezon öncesi birtakım yeniliklerin de yapıldığı Aqua Yaşam alanı, bu yıl da ailelerin keyifle vakit geçireceği bir yer olacak.

Karabağlar Belediyesi'nin 230 bin metrekare yeşil alan ve çocuk oyun alanlarını kapsayan Uzundere Rekreasyon Alanı içerisindeki Aqua Yaşam alanı, geçtiğimiz yıl açılmış ve binlerce kişi tarafından ziyaret edilerek büyük bir beğeni kazanmıştı. Yeşil alanlarının fazlalığı ve ulaşımın kolaylığı açısından da ilgi gören havuzlar, birtakım yenilikler yapılarak daha cazip bir hale getirildi.

Ayrıca havuzlarla birlikte alanda bulunan kafeteryada sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri de deneyimli mutfak ekibi tarafından en lezzetli biçimde müşterilere sunulacak.

10.00-18.00 arası açık

Sadece Karabağlarlıların değil, tüm İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Uzundere Rekreasyon Alanı içindeki "Aqua Yaşam" alanı, aileleri ile birlikte gelen ve 6 yaşına kadar olan çocuklara ücretsiz olacak. Ayrıca tesisler sabah 10.00 akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.