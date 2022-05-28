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Aqua Yaşam hizmete açılıyor

Karabağlar Belediyesi'nin pandemi günlerinde bile vatandaşların yoğun ilgisini çeken Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, 1 Haziran Çarşamba günü hizmete açılıyor. Sıcak yaz günlerinde İzmirlilerin akın ettiği tesis, sadece geçen yıl 25 bin kişiyi ağırladı

Aqua Yaşam hizmete açılıyor
28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:31

Her türlü hijyen önleminin alındığı tesis, haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi de yapılıyor. Aqua Yaşam giriş ücreti bu yıl kişi başı 90 lira olarak belirlendi. Ayrıca aileleriyle birlikte olmak koşuluyla 6 yaşına kadar 2 çocuk ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar ise yüzde 50 indirimli yararlanacak. Engellilerle şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına da yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Abonelik sistemi de olan tesisle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar, 0 532 015 02 20 numaralı telefonu arayabilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Aqua Yaşam'ın geçen yıllarda salgın koşullarına rağmen on binlerce kişiyi ağırladığını vurgulayarak, "Bu rakamlar tesise duyulan güveni ortaya koyuyor" dedi.

Tesisin yeni sezon öncesi bakımdan geçirildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Ayrıca çocuk havuzuna yeni bir kaydırak eklendi. Umarım başta çocuklarımız olmak üzere tüm konuklarımız, geçen yıllarda olduğu gibi gönüllerince eğlenip dinlenirler" diye konuştu.

Etiketler; #karabağlar #aqua yaşam
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