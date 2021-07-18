Aqua Yaşam yine çekim merkezi olacak

Karabağlar Belediyesi'nin 5 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, bu Kurban Bayramı'nda da yoğun ilgi görmeye hazırlanıyor. Kentin içinde ve nitelikli bir ortamda günübirlik tatil yapmak isteyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte serinleme ve yorgunluk atma olanağı buluyor

Geçen yılın yaz sezonunda yaklaşık 10 bin kişinin yararlandığı tesis, 5 Haziran'dan itibaren koronavirüs önlemleriyle açıldı. Bu kapsamda, sosyal mesafenin korunması amacıyla şezlong ve masalar arasındaki 1.5 metrelik boşluk bırakıldı. Hizmet saatleri öncesi ve sonrası başta olmak üzere gün boyu sürekli dezenfeksiyon yapılıyor. Maske kullanımı zorunlu tutuluyor.

Tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi de, hijyen koşullarında yapılıyor. Aqua Yaşam giriş ücreti kişi başı bu yıl 60 lira olarak belirlendi. Ayrıca aileleriyle birlikte olmak koşuluyla 6 yaşına kadar 2 çocuk ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar ise yüzde 50 indirimli yararlanıyor.

Abonelik sistemi de uygulanan tesisle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar 0 532 015 02 20 numaralı telefonu arayabilecek. Tesis haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryanın özellikle bayram günleri yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımızdan benzer talep olacak. Çalışma arkadaşlarımız gerekli tüm hijyen önlemlerini aldı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla buradan yararlanabilir. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, herkese sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.