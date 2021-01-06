Araç şarampole yuvarlandı, iki kişi yara bile almadı

İzmir Bornova'da otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu

Kaza saat 00.30 civarında Bornova ilçesinin Erzene Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Orçun K. yönetimindeki 35 AHK 445 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı.

Araç taklalar atarak sokağa düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, araçta bulunan sürücü Orçun K. ile yanında bulunan Fulya K.'nın kendi imkanları ile araçtan çıktıkları öğrenildi.

Şans eseri araçta bulunan iki kişi de yara almazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sırasında o sırada park halinde olan iki aracın da hasar gördüğü öğrenildi.

CEZA YEDİLER

Öte yandan kaza yapan iki kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası yedi. Hurdaya dönen otobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.