Araçsız Kordon projesine tepki

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kordon'un bir gün için araç trafiğine kapatılması tepki çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıl sonuna kadar Bornova Sokagı ile Kordon'u sürekli araç trafiğine kapatacağını duyurması ise bölgenin henüz böyle bir uygulamaya hazır olmadığı gerekçesiyle esnaftan ve vatandaştan tepki görüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel tarafından yıl sonuna kadar Bornova Sokağı ve Kordon'un araç trafiğine kapatılmasının hedeflendiği açıklanırken, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında da Kordon bir günlüğüne araç girişine kapatıldı. Bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Kordon esnafı ve vatandaşlar bu kararın uygulanmasının kolay olmadığını belirtip, bu duruma henüz hazır olunmadığını savundu. Kordon İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Şanlı, Kordon'un yeni bir kimliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Şanlı, "Bu tür etkinlikler için esnafın ve bölgedeki vatandaşların görüşleri alınarak ortak akılla bir karar alınabilirdi. Öncelikle buradaki otopark sorununu çözmemiz gerekiyor. Normal bir günde bile otoparklar yetersiz kalıyor. Araç girişini kapattığımız taktirde buraya gelen misafirlerimizin araçlarını nereye park ettireceğiz? Böyle bir durumda İzmir trafiğini daha da felç edersiniz. Normalde bile sabah ve akşamları bölgede çok yoğun bir trafik oluyor. Burası da kapanırsa işin içinden çıkamayız. Bu durumları çözersek evet trafiğe kapatalım. Ancak bunlar çözülmediği taktirde Kordon’un kapatılmasının bir anlamı yok. Bana kalırsa burası özel turizm bölgesi ilan edilmeli. Özellikle akşamları çimlerde mangal yakanları bile görmeye başladık. Yakında düğünleri görürsek şaşırmayalım. Sabahları dükkanlarımızın önü Harmandalı çöplüğü gibi oluyor. Kordon'un bir kimliğe ihtiyacı var" dedi.

Başka sorunları çözsünler

Kordon'un mevcut sorunlarının daha aciliyetinin olduğunu savunan Meliha Balbakan (40), "Kordon’un trafiğe kapatılmasından ziyade başka sıkıntılarına eğilmeleri gerekiyor. Altyapısı oldukça kötü durumda. Arka sokaklarda da aynı sorunlar mevcut. Önce bunların çözülmesi gerekiyor. Bunların dışında park ve trafik sıkıntısı da oldukça fazla. Buraya geldiğimizde araçlarımızı nereye koyacağız? Sayın Tunç Soyer bisikleti seviyor olabilir ama o biniyor diye hepimiz kullanmak zorunda değiliz. Çözülmesi gereken birçok sorun varken bunu erken buluyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önemli sorunlar var

Pandemi sebebiyle özel araç kullanımının arttığı dönemde böyle bir tartışmayı doğru bulmadığını söyleyen Ayşenur Aydemir (29), "Maalesef İzmir'de halihazırda çok büyük bir trafik sorunu var. Bunun yanında pandemi sebebiyle vatandaşlar kendi araçlarına daha fazla yöneldi. Bu durumda var olan yolları kapatmayı doğru bulmuyorum. Ayrıca Kordon’un daha önemli sorunları var. Bunlardan biri kokusu, diğeri de her yağmurda dükkanları su basması. Bu tarz kararların esnaf ve vatandaşlarla konuşulup ortak olarak alınması gerekiyor" diye konuştu.

Caddenin trafiğe kapatılması durumunda yaşlı vatandaşların sorun yaşayacağını iddia eden Mustafa Yiğit (30), "Buraya aile büyüklerimizle geldiğimizde sıkıntı yaşayacağız. Onları nasıl getireceğiz. Çünkü mevcut olan otoparklar zaten yetmiyor. Bu kararın altyapısının olduğunu düşünmüyorum ve o yüzden de yakın zamanda doğru bulmuyorum. 80 yaşındaki dedemi bisiklete bindirip getiremem" şeklinde konuştu.