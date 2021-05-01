DOĞALGAZA YİNE ZAM!
DOĞALGAZA YİNE ZAM!
0
ASANSÖRDE AT VAR!
ASANSÖRDE AT VAR!
0
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
0
İKİ ÖĞÜN BESLENEREK...
İKİ ÖĞÜN BESLENEREK...
0

Aranan şüpheliyi polis ve bekçiler izin günlerinde yakaladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre, kendisine haraç vermek istemeyen 2 iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak kayıplara karışan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru ve bekçiler tarafından yakalandı

Aranan şüpheliyi polis ve bekçiler izin günlerinde yakaladı
01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:11

İddiaya göre, 29 Nisan Perşembe günü Tepekule ve Cengizhan Mahallesi'ndeki iki farklı fırına giderek haraç istediği ileri sürülen S.Y. (21), istediğini alamayınca iş yerlerine pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından kayıplara karışan S.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru ve 2 bekçi izinli günlerinde, yolda yürüyen S.Y.'yi gördü. Kasten yaralama, iş yerine silahlı saldırı ve mala zarar verme suçlarından aranan S.Y., polis ekiplerinin harekete geçmesi ve yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan S.Y., sivil araçla polis merkezine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #izinli polis
Önceki Haber
'Sputnik V' aşısı için acil kullanım onayı
Sonraki Haber
İzmir'de 60 kişi, kumar oynarken yakalandı
İzmir'de 60 kişi, kumar oynarken yakalandı
İzmir'de 60 kişi, kumar oynarken yakalandı
0
İki yıldır kaçan katil zanlısı mutfak dolabında yakalandı!
İki yıldır kaçan katil zanlısı mutfak dolabında yakalandı!
0
İzmir’de kısıtlı 1 Mayıs kutlaması
İzmir’de kısıtlı 1 Mayıs kutlaması
0
İzmir'de denetim trafiği!
İzmir'de denetim trafiği!
0
Bayraklı'da 1 Mayıs kutlandı
Bayraklı'da 1 Mayıs kutlandı
0
Soyer: Şimdi dayanışma vakti
Soyer: Şimdi dayanışma vakti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.