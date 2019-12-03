Arayan değil, aranan olun

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği "Geleceğim Mesleğim" teması kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından düzenlenen panelde, İzmir'deki meslek liselerinin 11'inci sınıf öğrencilerine, meslek seçimi ve kariyer planlamaları konusunda ufuklarını açacak ve yol haritalarını belirlemelerinde yardımcı olacak bilgiler verildi.

Nevvar Salih İşgörenEğitim Kampüsü'nde düzenlenen "Meslek Liseleri ve Akademik Kariyer İmkanları" panelinde EÜ'den Dr. Kemal Kemahlıoğlu, Dr. Haluk İşler ve Dr. Volkan Sözeri öğrencilere yol gösterdi.

Yabancı dil vurgusu

Liseyi bitirdikten sonra birçok gencin hayata atılarak aldıkları eğitimle iş kurabileceğini, işlerini büyütebileceğini, bunun yanı sıra üniversitelerde ön lisans eğitimi alıp DGS ile lisans eğitimine de yönelebileceğini belirten Kemahlıoğlu, "TOBB ile MEB meslek liselerinde, ticaret ve sanayi odaları aracılığıyla sanayi kuruluşlarına ara eleman değil aranan eleman yetiştirilmesi için protokol imzalandı. Bugünkü teknolojilere uygun eğitim alabilmeleri için öğrenciler destekleniyor. Sadece mezun olmak için çalışmamalısınız. Yabancı dil öğrenmenizde gerekiyor. Detayları inceleyin, araştırın, analiz yapın. Mesleki eğitim veren okullarda üniversite kazanılmaz yargısı yanlış. Başarılı olukça ön lisans ya da lisans eğitimi de alabilirsiniz. Lisans üstüne kadar çıkabilirsiniz" dedi.

Meslek lisesi çıkışlılar

Haluk İşler, meslek lisesi kökenli olduğunu vurguladığı konuşmasında"Umuyorum sizler çok daha iyisini yapacak, ülkemizin geleceğini inşa edeceksiniz" dedi. Kariyer planınınve meslek seçiminin çok önemli ve birbirine bağlı olduğunu belirten İşler, "Emeklilikten sonra da o mesleğin ruhuyla sürdüreceğiniz hayatınızda, meslek seçimi çok önemli" dedi. Meslek lisesinden mezun olup lisans programlarına devam eden, mühendis, işletmeci olan, yüksek lisans yapan çok öğrencileri olduğunu vurgulayan Dr. İşler, artık eğitimin yaşam boyu sürdüğünü kaydetti. Dr. Volkan Sözeri de kendisinin de meslek lisesi çıkışlı olduğunu belirterek, gençlere çok çalışmalarını öğütledi,"İş arayan değil, aranan olun" diye konuştu.