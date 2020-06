Ardahan'dan teşekkür

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Kadın Girişimi Kooperatifi’nden 22 ton karkas et alımı gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Küresel salgın sürecinden ekonomik olarak etkilenen İzmirlilere destek olmak için gıda kolileriyle paket kavurma dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, zor dönemden geçen hayvancılık sektörü için de devreye girdi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı gıda kolilerine üretici kooperatiflerinden satın aldığı ürünleri yerleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarım sektörünü rahatlatacak adımlar atmayı sürdürüyor. İzmir’de tarım ve hayvancılığın gelişimine destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zor dönemden geçen Ardahan’daki üreticileri de unutmadı. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’yle anlaşarak toplam 22 ton dana karkas et ile 5 ton iç yağı alımı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Güzel işler yapacağız

Yaptıkları bu çalışmanın arka planında iki temel amacın bulunduğunu, bunlardan birinin hayvancılığa destek, diğerinin ise mutfağına et girmemiş evlere et ulaştırma düşüncesi olduğunu söyleyen Tunç Soyer, Ardahan’daki üreticilerden et almalarının gerekçesini de şu sözlerle anlattı: “Ardahan, büyükbaş hayvancılığın çok yaygın biçimde yapıldığı bir coğrafyada. Ama aynı zamanda üreticinin de ürününü değerlendirmekte sıkıntı yaşadığı bir coğrafyada. Yaptığımız çalışma sayesinde birden çok fayda ortaya çıktı. En güzel yanı da aramızdaki dayanışma ile aslında bütün Türkiye’ye mesaj vermiş oluyoruz. Bu dayanışma güçlendikçe daha güzel işler yapacağız. Buradan ilham alarak mutlaka diğer arkadaşlar ımız da güzel işler yapacak diye düşünüyorum”

Yenilik de burada

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Üreticinin derdi ile dertlenmek belediye başkanlarının işi değil, diye düşünülürdü. Oysa biz bu konuyu her zaman kendimize dert edindik. Şimdi bunu bir çok belediye başkanının da dert edinerek sahip çıkması o kadar kıymetli ki. Öyle olduğu için zaten biz yol alıyoruz. Taraflardan biri, ben veya sen, üreticinin derdi ile dertlenmiyor olsak bu iş olmaz. Ama bence Türkiye ve CHP için yenilik de burada. Belediye başkanları olarak artık üreticinin sorunlarını kendimize dert ediniyoruz, bunu işimiz olarak görüyoruz. Sorumluluğumuz olarak görüyoruz” diye konuştu.

Çok mutlu oldular

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de Anadolu insanının örnek gördüğü zaman ürettiğini, ürettiğini satabilecek pazarlar bulabileceğini hissettiğinde ise işine daha fazla sarıldığını belirtti. Cumhuriyetin ilk yıllarında et entegre tesislerinin bulunduğunu anımsatan Faruk Demir, “Ama onlar şimdi olmayınca vatandaş ürününü kime satacağını bilmiyor. Ya birisi gelip alıyor, parasını ödemeden gidiyor. Ya da heba oluyor” dedi. Ardahan’da ilk defa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin, İzmir S.S. Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer’in teşvik etmesi ile kurulduğunu belirten Demir, “Ardahan’da ilk kadın hareketi. İstanbul’dan, Ankara’dan Ardahanlı kadınlar arıyor. Bu çalışmadan dolayı çok mutlu olmuşlar, 'Biz ne yapabiliriz?’ diye soruyorlar” dedi.

İzmir turizminin anayasasını yazdık

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin çevrimiçi “Yeni Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi” toplantısında Başkan Tunç Soyer, İzmir turizminin yeni yol haritasını açıkladı. Turizm faaliyetlerini tüm yıla yayacaklarını söyleyen Soyer, “İzmir turizminin anayasasını yazdık” dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) çevrim içi “Yeni Normalleşme Sürecinde İzmir Turizmi” başlıklı toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer turizm acenteleriyle bir araya geldi. Başkan Soyer toplantıda İzmir turizminin yol haritasını açıkladı ve “İzmir Vakfı’nın koordinasyonu, belediyemiz ve İZKA’nın desteğiyle tamamladığımız İzmir’in yeni turizm ve tanıtım stratejisiyle İzmir turizminin anayasasını yazdık” dedi. Başkan Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Stratejimizde önümüzdeki beş yıl boyunca İzmir turizmi için yapacağımız her şey tanımlı. Turizm yol haritamızda, İzmir’in tüm turizm destinasyonları var. Bu kapsamda İzmir’in turizm alanlarındaki tüm etkinlikler için 12 aylık bir plan hazırlıyoruz.”

İzmir’deki tüm destinasyonları birbirine sistemli bir şekilde bağlayarak erişilebilir kılmak için “çığır açıcı bir hazırlık” içinde olduklarını dile getiren Başkan Soyer, “İzmir’in tüm kültür, tarih, gastronomi, kırsal ve doğa destinasyonlarını ‘İzMiras Rotaları’ adıyla birbirine bağlıyoruz” diye konuştu.

Visit İzmir sonbaharda

Başkan Soyer bu destinasyonlarla ilgili ilgili bilgilere Visit İzmir mobil aplikasyonu üzerinden rahatça ulaşılacağını da söyleyerek şöyle devam etti: “İzmir’e gelen herkes ve İzmirliler bu mobil aplikasyon sayesinde, her bir alan hakkında detaylı bilgilere kolayca erişebilecek. Bu çalışmanın da yüzde 70’i tamamlandı ve önümüzdeki sonbaharda kullanıma açılacak. Pandemi sebebiyle sekteye uğrayan direkt uçuşlar ve kruvaziyerler yoluyla İzmir’e doğrudan erişimi artıran çalışmalarımız da yeniden yoğunlaştı. Bu konudaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İzmir için yeni bir görsel kimlik çalışmasını tamamladık.” İzmir ile Midilli arasındaki feribot seferlerine de değinen Başkan Soyer, “Şuan için seferlerin 24 Temmuz’da başlaması planlanıyor ama değişiklik olabilir. İlk etapta haftada iki gün olarak yani cumartesi ve pazar çalışacak” dedi.

Kültürpark korunacak

Başkan Soyer toplantıda turizmcilerin sorularını da yanıtladı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer’in “Kültürpark’ı İzmir turizmine nasıl kazandıracaksınız?” sorusu üzerine Başkan Soyer şunları söyledi: “Biz Kültürpark’ı bir yandan şehrin en güzel yeşil alanı olarak korumaya devam edeceğiz, bir yandan da burada halk okulu kavramının içini dolduracağız. Bu konuda meslek odaları ile birlikte çalışıyoruz. Koruma amaçlı imar planı çalışması yapıyoruz. Kimsenin itiraz etmeyeceği, mutabakatla şekillenen bir tablonun ortaya çıkması için böyle bir süreç takip ediyoruz. Kısa sürede tamamlanacak. İzmir’in tamamının kabulleneceği ve bundan büyük bir memnuniyet duyacağı çalışmayı başlatacağız” dedi. n İpek Şentürk

İki festival yapılacak

İzmir’de Deniz Festivali ve Sokak Festivali olmak üzere iki festivalin daha düzenleneceğini belirten Başkan Soyer, Agora kazı alanı hakkında da konuştu. Başkan Soyer, “Agora’nın daha fazla ön plana çıkması için bölgede çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kamulaştırmalar sürüyor. Agora’nın daha fazla görünürlüğünü ortaya çıkacak bir çalışma. Ayrıca kent turizmine daha fazla katılmasını sağlayacak bir adım olacak” dedi.

Kadifekale’de güvenliğin nasıl sağlanacağı sorusuna ise Soyer şöyle yanıt verdi: “Biz orada bir süredir başlattığımız pazar çalışması ve kurduğumuz kadın kooperatifleriyle aslında bir çok şeyi değiştirdik. Biraz zaman alan bir değişim ama artık hazırız. Orada bir güvenlik sorunu olmayacak, çok net söylüyorum. İzmir’in herhangi bir yerinden farklı bir tablo olmayacak. İnsanların para kazanmasını mümkün hale getirecek çalışmalar sürdürüyoruz. İnsanlar para kazanmaya başladığında oradaki hayat iyileşecek, kolaylaşacak.”