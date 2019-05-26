Arıların izinde pedal çevirdiler

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için çalışmalar yürüten TEMA Vakfı, 'Arılar Varsa Yarınlar Var' projesi kapsamında gerçekleştirdiği bisiklet turlarına İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'un ardından İzmir ile devam etti. 25 Mayıs'ta arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen bisiklet turu Alsancak Kordon - Konak Kemeraltı girişi arasında gerçekleştirildi.

Balparmak ve TEMA Vakfı'nın, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği "Arılar Varsa Yarınlar Var" projesi çerçevesinde İstanbul ile başlatılan bisiklet turu etkinlikleri İzmir ile devam etti. 25 Mayıs'ta Arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları konusunda farkındalık yaratmak için Alsancak Kordon - Konak Kemeraltı arasında gerçekleştirilen bisiklet turunda arı dostu gönüllüler arıların izinde pedal çevirdi.

Bisiklet turunun ardından Konak Kemeraltı girişinde Dünya Arı Günü etkinliği düzenlendi. Her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle karşılaşılan etkinlikte Arı Farkındalık Kiti dağıtımları gerçekleştirildi.

1992 yılından bu yana çevre için

TEMA Vakfı iki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kuruldu. Topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadelede toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak, toprağa sahip çıkmak, koruyucu çözümler üretmek, doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan gönüllü bir kuruluştur. Ülke genelinde yaklaşık 800 bin gönüllüsü bulunuyor. TEMA Vakfı bugüne kadar Mera ve Toprak yasalarının kanunlaşmasına destek sağladı. Doğal varlıkları korumak için açtığı/müdahil olduğu 250 davanın 131'ini kazandı. 45 dava devam ediyor. 18 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 15 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturdu. 22 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 700 milyon meşe palamudu ekti. 250 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesi yürüttü. 3 milyondan fazla öğrenciye doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile ulaştı. 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu görevlisine çevre seminerleri verildi. 90'dan fazla kitap yayımladı ve kamuoyuna sundu. 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası önderliğinde dünyada ilk kez verilen Yaşam İçin Toprak | Land for Life ödülünü ilk kazanan oldu.