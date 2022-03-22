Arıtma lideri İzmir'e bir çevre tesisi daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi’ni 22 Mart Dünya Su Günü’nde hizmete açtı. Nif Çayı ve Gediz Deltası’nın korunması adına büyük önem taşıyan tesisin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılan ‘Başka bir su yönetimi mümkün’ adlı politikamız dilerim ihtiyacımız olan şu üç duyguyu çoğaltır: Cesaret ve kararlılığımız, dipdiri yaşattığımız umudumuz ve birlik beraberliğimiz” dedi.

Çevre odaklı anlayışla arıtma tesisi projelerine öncülük eden İZSU Genel Müdürlüğü, 22 Mart Dünya Su Günü’nde İzmir’i geleceğe taşıyacak yeni bir tesisi daha hizmete aldı. 45 milyon liralık yatırımla hizmete alınan Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi’nin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve eşi Gülseren Purçu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve eşi Lütfiye Karakayalı, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği S.S Manisa Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Halis Uysal, Büyükşehir ve İZSU bürokratları ile vatandaşlar ve muhtarlar katıldı.

Tesisin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kemalpaşa Ulucak Arıtma Tesisimiz ile İzmir tarihinde bir sayfa kapanıyor, yeni bir milat başlıyor. Bugün şehrimizin en büyük çevre sorunlarından biri olan Nif Çayı’nın kirliliği kalıcı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Ulucak Arıtma Tesisi ile Gediz’in en önemli kollarından Nif Çayı artık temiz akacak” dedi.

19 ay gibi kısa sürede Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi devrede



Kemalpaşa’nın, İzmir ve Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden biri olmasının yanında çok büyük bir organize sanayi bölgesine sahip olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “İlçemizin nüfusu her geçen gün artıyor. Kemalpaşa’nın bu gelişimini desteklemek için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle, geçtiğimiz aylarda Kemalpaşa – İzmir metrosunun projesini başlattık. Bugünse Ulucak Arıtma Tesisimizi 19 ay gibi kısa bir sürede hizmete açıyoruz. Tesisin başka bir özelliği bulunmakta. Kemalpaşa-Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi çatı alanlarında ve yaklaşık 11 dönümlük arazide toplam 970 kW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak. Yılda yaklaşık 1 milyon 600 bin kWh elektrik üretilecek tesis ile Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanarak yılda 2 milyon TL tasarruf edilecek” şeklinde konuştu.

Başkan Soyer, “İzmir’den tüm Türkiye’ye yayılan ‘Başka bir su yönetimi mümkün’ adlı politikamız dilerim ihtiyacımız olan şu üç duyguyu çoğaltır: Cesaret ve kararlılığımız, dipdiri yaşattığımız umudumuz ve birlik beraberliğimiz” dedi.

Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz



2021 yılında kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü’nde 11 büyükşehir ve 10 il belediyesi olarak suyu korumak amacıyla bir araya geldiklerini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi kapsamında aldığımız kararları söz verdiğimiz gibi bir bir hayata geçiriyoruz. Sözlerimizden biri, katılımcı bir su yönetim modeli oluşturmaktı. Su yönetimini, şehir, havza ve ülke ölçeğindeki su kullanıcısı tüm paydaşların içinde yer alacağı yepyeni, katılımcı bir anlayışla gerçekleştireceğiz demiştik. Geçtiğimiz Temmuz ayında bu konuda büyük bir adım attık. İzmir’in en büyük su havzalarından Gediz Havzası’nı karış karış gezerek ilgili tüm paydaşlarımızla buluştuk. Gediz Havzası için bugün bizleri bir araya getiren ortak iradeyi oluşturduk. Aynı çalışmayı önümüzdeki aylarda Küçük Menderes ve Bakırçay havzalarımız için de yapacağız” diye konuştu.

Su kaynakları kullanımı havza ölçeğinde belirlenmeli



İZSU Genel Müdürlüğü’nün Küçük Menderes Havzası’nı korumak ve geliştirmek için 8 ilçede tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Soyer, “Halen 358 milyon liralık yatırım tutarıyla çok sayıda projemiz devam ediyor. Öte yandan, İZSU Genel Müdürlüğümüz son yıllarda yürüttüğü çalışmalar ile kayıp kaçaklar konusunda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 2023 için koyduğu yüzde 30 hedefini aşmış durumda. Su kayıp kaçak oranlarımızı daha da düşürmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.

Atıksular tarımsal sulamada kullanılacak



Su döngüsünün korunması için var gücüyle çalıştıklarının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gördes’teki maden işletmelerine karşı dava açtık, Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Mirası olması için mücadele veriyoruz. İzmir’de kullanılan evsel atık suyun gerekli arıtma süreçlerinden geçtikten sonra farklı sektörler ve ekosistem arasında transferini yapmak için kapsamlı bir plan uyguluyoruz. İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinden çıkan suyun tarımsal sulamada ve kentsel yeşil alanlarda kullanımı için projeler geliştiriyoruz. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının azaldığı bölgelerde yer alan atık su arıtma tesislerine geri kazanım üniteleri kuruyoruz. Projemizi ilk kez pilot bölge olarak belirlediğimiz Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi’nde hayata geçirdik. Tesise kurduğumuz ünitelerde geri kazandığımız atık suyu ilçe belediyemiz aracılığıyla kentsel yeşil alanların sulamasında kullanıyoruz. Bayındır Hasköy Atık Su Arıtma Tesisi geri kazanım ünitemizde de imalatlarımızı tamamladık. Üniteden elde edeceğimiz “A Sınıfı” kalitesinde suyu ise tarımda kullanmaya başlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son verilerine göre İzmir atık su arıtma konusunda Türkiye’nin lider şehri oldu. Bu haklı gururu yaşamaya ve hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Böyle yatırım görülmedi



Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise alt yapı yatırımlarına önem verdiklerini söyleyerek, “İzmir’in saklı bahçesidir Kemalpaşa. Biz Büyükşehir Belediyesi ile etle tırnak gibiyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde gördük ki sadece Kemalpaşa değil Ödemiş’ten Çeşme’ye kadar İzmir yatırım sürecinde. Her yerde şantiye her yerde çalışma var. İzmir bu yatırımı hayatında görmedi. Böyle bir alt yapı yatırımı ilk kez gerçekleşiyor. Yüzyıllardan beri fosseptik suyu derelere akıyordu oradan Nif Çayı’na, Gediz’e ve körfeze giriyor. Başkanımız Tunç Soyer, Gediz deltasının kurtarılması için büyük bir çaba harcıyor. Bu alanın mutlaka temizlenmesi gerek hedefimiz bu temiz körfez, temiz Ege” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İZSU, İZBETON, Büyükşehir ekipleri dört koldan çalışıyor. Yaptığınız yatırımlar için çok teşekkür ediyorum. Buca metrosu yapılacak. Arkasından Kemalpaşa metrosu yapılacak kimse buna engel olamayacak.”

Çevreci tesise 45 milyon liralık yatırım



Avrupa standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesislerine bir yenisini daha ekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Ulucak’ta hayata geçirdiği tesisi 45 milyon liraya mal etti. 23 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen arıtma tesisi günlük 4 bin 200 metreküp evsel atık suyu ileri biyolojik yöntemle arıtacak. Çevreci tesis

tesis Ulucak, İstiklal, Atatürk, Cumhuriyet, Damlacık, Kuyucak ve Ansızca mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılmasını sağlayacak, ileri biyolojik arıtma yapacak ve arıtılmış sular ultraviyole yöntemiyle dezenfekte edilecek. Aynı zamanda koku gideriminin de sağlanacağı Ulucak Arıtma Tesisi, 25 bin kişiye hizmet edecek. Arıtma tesisinin devreye girmesiyle birlikte Kemalpaşa ilçesinin yüzde 98,5'inin suyu arıtılmış olacak. Ayrıca tesisin içerisinde kurulacak güneş enerjisi santrali sayesinde tesis kendi enerjisini de üretecek. İklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak için harekete geçen İZSU, ilk kez arıtılan A kalite suyu tarımda ve bahçe sulamada kullanılabilir hale getirecek. Geri kazanılmış sular, sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere verilecek. İZSU'nun bundan sonra yapacağı bütün atıksu arıtma tesislerinde ise geri kazanım ünitesi kurulacak.

Nif Çayı ve Gediz Delta’sının temiz kalması için büyük önem taşıyor



İzmir’in en büyük organize sanayi bölgesini barındıran Kemalpaşa’da hizmete girecek ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, atık suyun arıtılmadan doğaya ulaşmasının önüne geçecek. Çevreyi ve su kaynaklarını koruma amacıyla inşa edilen tesis, sucul yaşamlar için eşsiz yaşam alanı Gediz Deltası’nın korunması ve temiz kalması için de büyük önem taşıyor.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden anlamlı kampanya



Törende ayrıca Genç İzmir Pantomim sanatçıları suyun tasarruflu kullanımı ve korunmasına yönelik mesajlar içiren dövizler taşıdı. Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi öğrencileri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e çevre duyarlılığı nedeniyle çiçek takdim etti. FPS (Future Problem Solving) programı Community Problem Solving alanında proje yapan ‘H2O 4 US’ takımı su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına dikkat çekti. Nisan ayında yapılacak Türkiye elemelerine hazırlanan öğrenciler projenin amacının Türkiye’nin su kaynaklarının tehlike altında olduğu için suyun tasarruflu kullanılması ve sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirtti. Bunun için suyun tasarruflu kullanımını vurgulayan bilgi mesajlarını su şişelerine etiket olarak çevreleriyle paylaşan öğrenciler akademisyenlerle ve bilim insanlarıyla ortak yürüttükleri projede birinci olurlarsa ülkemizi Amerika’da temsil edecekler.