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Arıza için çıktığı elektrik direğinden beton zemine düştü!

İzmir'in Konak ilçesinde, arıza nedeniyle elektrik direğine tırmandığı ileri sürülen Ali B. (47), yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Ali B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Arıza için çıktığı elektrik direğinden beton zemine düştü!
16 Nisan 2021 Cuma 08:46

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B., elektrik arızasını gidermek için sokak üzerindeki elektrik direğine tırmandı. Dengesini kaybeden Ali B., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ali B., yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #elektrik arızası #elektrik direği düşme
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