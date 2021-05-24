TRUMP'A ŞOK DAVA!
TRUMP'A ŞOK DAVA!
0
HİNDİSTAN'DA YENİ BİR SALGIN!
HİNDİSTAN'DA YENİ BİR SALGIN!
0
ALTIN NE KADAR OLDU?
ALTIN NE KADAR OLDU?
0
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
İZMİR'DE TİYATRO ZAMANI
0

Arkadaşını öldürmüştü. Nedeni ortaya çıktı!

İzmir'in Buca ilçesinde, arkadaşı Salih Can Çetin'i (22) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Ö.'nün (25) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Deniz Ö.'nün, "Aynı kıza aşık olmuştuk, aramızda kavga çıktı. Kendimi kaybettim" dediği öğrenildi

Arkadaşını öldürmüştü. Nedeni ortaya çıktı!
24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:16

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 694/7 Sokak'taki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Deniz Ö. ile arkadaşı Salih Can Çetin arasında, iddiaya göre parkta alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Ö. yanındaki bıçakla Çetin'i göğsünden yaraladı. Çetin kanlar içinde yığılırken, Deniz Ö. kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Çetin, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'PİŞMANIM'

Polis, parkta inceleme yaparken, Buca Emniyeti Müdürlüğü ekipleri kısa sürede Deniz Ö.'yü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Deniz Ö., emniyete getirildi. Deniz Ö.'nün ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Aynı kıza aşık olmuştuk, aramızda bu nedenle kavga çıktı. Kendimi kaybettim. Olay bu şekilde gerçekleşti, çok pişmanım" dediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #buca bıçaklama #buca cinayet
İlişkili Haberler
İki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
İki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Önceki Haber
Cesedi bulundu, eşi ve kızı sinir krizi geçirdi!
Sonraki Haber
Kapı kapı dolaşarak çocuklara oyuncak dağıttılar
Kapı kapı dolaşarak çocuklara oyuncak dağıttılar
Kapı kapı dolaşarak çocuklara oyuncak dağıttılar
0
İzmir AK Parti, Soyer'in 2 yılını değerlendirdi!
İzmir AK Parti, Soyer'in 2 yılını değerlendirdi!
0
Buca'da üreticinin yüzü kekikle gülecek
Buca'da üreticinin yüzü kekikle gülecek
0
İzmir Barosu'ndan Peker, Soylu, Ağar, Yıldırım hakkında suç duyurusu
İzmir Barosu'ndan Peker, Soylu, Ağar, Yıldırım hakkında suç duyurusu
0
İzmir'de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
İzmir'de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
0
İzmir'de kirazları gönüllüler topladı
İzmir'de kirazları gönüllüler topladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.