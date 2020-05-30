Arkadaşları, para vermediği için öldürmüş

Bornova'daVolkan Kaplan'ın (38), kendisinden para isteyen 2 arkadaşına olumsuz yanıt verince öldürüldüğü ortaya çıktı.

Arkadaşları, para vermediği için öldürmüş
30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:03

Olay, perşembe akşamı saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 855 Sokak'ta meydana geldi. Volkan Kaplan ile evinin önüne gelen arkadaşları H.O. ve S.G., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.O. ve S.G., Kaplan'ı vücudunun 14 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi ellerindeki bıçaklarla yakalayarak, gözaltına aldı. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Volkan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin Volkan Kaplan'dan para istediği, olumsuz yanıt alınca da çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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