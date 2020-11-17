ARKEM hedef büyüttü

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile kurulan TARKEM, Kemeraltı ve çevresinin "çekim merkezi" olması için yeni hamlelere hazırlanıyor

TARKEM'in Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, 2023 yılında İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesini hedeflediklerini söyledi. Kemeraltı ve çevresindeki tarihi, dini, turistik kent değerlerinin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörün ortaklığıyla kurulan Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş 'nin (TARKEM) 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Konak Pier’den Kadifekale’ye kadar uzanan bölgeyi yeniden canlandırma hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Soyer, "Bu bölge sadece şehrimizin turizm potansiyelini artırmayacak. İzmir’in hep referans aldığımız tarihsel kent kimliğini yeniden gün yüzüne çıkaracak, İzmirlilik ve Akdenizlilik bilincini artıracak ve kentimizin refahının artmasında çok ciddi bir kaldıraç görevi üstlenecek" dedi.

Bu model Türkiye'ye örnek

TARKEM'in Kemeraltı bölgesindeki çalışmalarıyla kamu ve özel sektör ortaklık modelinin, ülkemizdeki en kıymetli örneklerinden biri olduğunu hatırlatan Soyer, şunları söyledi: "TARKEM ortak akıl ile yürütülen çalışmaların, bir kentin gelişiminde ne kadar etkili sonuçlar doğurabileceğinin kanıtı ve bu yüzden stratejik öneme sahip. Nitekim bu kıymetli çalışmaların en önemli sonuçlarından birini TARKEM, Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarımızın ortaklığıyla başardık. Tarihsel, arkeolojik, kültürel ve gastronomik zenginlikleriyle üstün evrensel değere sahip bir Akdeniz liman kenti olması nedeniyle, tarihi İzmir bölgesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesini sağladık. Çok çaba gösterdik. Elbette bu bizim için henüz başlangıç. Şimdi daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Esas hedefimiz başta İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm destek veren kurumların eşgüdümüyle, 2023 yılında İzmir Tarihi L iman Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi" diye konuştu.

2023 yılı hedefleri

TARKEM'İ İzmir'in en değerli alanlarından biri olan Kemeraltı için önemli bir şans olarak gördüğünü belirten Soyer, TARKEM'i İzmir'e kazandıranlara ve emek verenlere İzmirliler adına teşekkür etti ve TARKEM'in 2023 yılı hedeflerini de şöyle sıraladı: "TARKEM’in önceliği olan 14 restorasyon projesinin hayata kazandırılması için üç yılımız var. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle bu projeleri hızla ayağa kaldıracağız. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Konak Belediyemizin de katkılarıyla Kemeraltı’nı hak ettiği değere kavuşturacağız. Bu dönemde hedefimiz, mevcut proje alanlarında restorasyonları tamamlayarak binaların tek tek işletmeye açılmasını sağlamak. İşletmeye açılan projelerin gelirleriyle de yeni tescilli yapıları kurtarmaya devam edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar iki restorasyon projemiz daha olacak. 2023 yılına kadar da proje sayımızı 24'e çıkarıp, bu projelerden en az 8 tanesini işletmeye açmayı hedefliyoruz. Böylelikle Kemeraltı bölgesini İzmir'in en önemli turizm destinasyonu olarak 7 gün 24 saat capcanlı ve hareketli çehreye kavuşturacağız".

Emeği geçenlere teşekkür plaketi

Toplantıda TARKEM'in kuruluşundan itibaren 8 yıldır tamamen gönüllü olarak emek veren Yönetim Kurulu üyeleri Samim Sivri, Uğur Yüce ve Murat Demirer'e teşekkür plaketlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Konak Belediye Başkanı Abdül Batur verdi. Moris Bencuya rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamazken 2018 yılında vefat eden Önder Dağıstan da anıldı. TARKEM önümüzdeki 3 yıl da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında faaliyetlerini sürdürecek yeni yönetim kuruluyla çalışmalarına devam edecek. Yeni yönetim kurulunda İbrahim Timur Ömürgönülşen, Aydın Buğra İlter, Zeynep Öziş ve Fadıl Sivri görev yapacak. n Ayça Yeriş

Daha çok çalışacağız

Soyer, hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak, "Bu projelerimizi hayata geçirmek için bize kocaman yürekler lazım. Büyük bir aşkla, heyecanla bu amaca inanıyor olmak lazım. Bizler yeni görev almış arkadaşlar olarak bu heyecanı, bu aşkı taşıyoruz. Onların bıraktıkları yerden yola devam edecek ve daha yüksek noktaya taşıyacağız. İzmir'in kalbi olan Kemeraltı için daha çok çalışacağız" dedi.

Projeler tanıtıldı

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, TARKEM'in son üç yılda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren TARKEM Modeli'nin ödül aldığını ve Türkiye'de ilgiyle izlendiğini belirten İneler, 2012 yılında kurulan bu yapının bugün yüzde 40'ı kamu ve sivil toplum kuruluşu, yüzde 60'ı özel sektör olmak üzere 167 ortakla hizmet verdiğini söyledi.