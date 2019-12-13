Arsanın biri kurtuldu sırada 2 tane daha var

Karşıyaka Mavişehir'deki ve planlarda belediye hizmet alanı, açık spor alanı ve rekreasyon alanı olarak belirlenen üç arsa, TOKİ tarafından İstanbul'da düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı.

Devlet/TOKİ mülkiyetinde olan bu arsaların, kamu dışındaki özel kuruluş veya şahıslara satılmaması için Başkan Tugay, Yardımcısı Zeki Yıldırım, Büyükşehir'den Suphi Şahin ve Emlak İstimlak Daire Başkanı Haluk Karabulut müzayedeye katıldı. Üç arsaya da alıcı çıkmazken, müzayede sonunda planlarda 'belediye hizmet alanı' olarak görülen arsayı 21 milyon 400 bin TL bedelle Karşıyaka Belediyesi aldı.

21 milyon lira

Karşıyaka halkının kullanması amacıyla kamunun elinde olması gereken mülklere sahip çıkmak ve satışa konu arsaların kamu yararına kullanılmasını sağlamak için mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Tugay, "Müzayede sonuna kadar bekledik ve 'belediye hizmet alanı' olan 8,5 dönümlük arsayı, vadeli olarak ödenecek şekilde 21 milyon 400 bin liraya aldık. Kamuya çok önemli bir alan kazandırdık. Yola cepheli bu arsayı Karşıyaka halkı adına en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Pazarlığa oturacağız

Karşıyaka Belediyesi'nin satın aldığı arsa gibi teklif verilmeyen diğer iki alanı da halka kazandırmak istediklerini vurgulayan Başkan Tugay, şöyle devam etti: "Ayrıca aynı planlarda açık spor alanı ile rekreasyon alanı olarak geçen diğer iki arsanın da özel kişi ve kurumlar tarafından alınmasına İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte mücadele etmek için müzayedeye katıldık. Ancak herhangi bir talip çıkmayınca biz de teklif vermedik. Önümüzdeki süreçte TOKİ ile bu iki alan için de pazarlığa oturacağız. Karşıyaka halkının müşterek kullanımında olması gereken bu arsaların özel mülkiyete geçmesi halinde ileride plan değişiklikleri yolu ile ticari / özel kullanıma konu edilmesi ve dönüştürülmesinden endişe duyuyoruz, mücadelemiz bunun içindir. Arsaların satılacağını duyduğu andan itibaren yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe'ye, İstanbul'da bizimle olan Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin'e ve Emlak İstimlak Daire Başkanı Haluk Karabulut'a teşekkür ediyoruz."