Artemis heykeli 20 yıl sonra yerinde

Selçuk'un simgelerinden Artemis heykeli 20 yıl aradan sonra şehir merkezindeki eski yerine konuldu. Başkan Soyer, Selçuk'ta 5 açılışa da katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk Belediyesi'nin hayata geçirdiği Deppo Efes Masal Evi, Bademlik Gökkuşağı Parkı, Efes Engelsiz Yaşam Merkezi, Gazi Çocuk Kafe ve Artemis Heykeli'nin açılış törenlerine katıldı. Masal Evi, Bademlik Gökkuşağı Parkı ve Gazi Çocuk Kafe açılışlarında çocuklarla sohbet eden Başkan Tunç Soyer, açılış kurdelesini de çocuklarla beraber kesti. Efes Selçuk ziyareti sırasında Soyer'e Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de eşlik etti.

Bereketli eli değecek

Efes Selçuk'un simgelerinden Artemis heykelinin 20 yıl önce bulunduğu yere yeniden konulması nedeniyle ayrı bir tören düzenlendi. Heykelin birebir bir kopyasının açılışında konuşan Tunç Soyer, 20 yıl önce kaldırılan heykelin, aynı yerde, yeniden kent meydanıyla buluşmasından dolayı heyecan duyduğunu belirtti. Soyer konuşmasında, "Bugün sadece Efes Selçuk için değil, tüm İzmir için çok önemli olan Güzel Artemis Heykeli'nin yeniden kent meydanıyla buluşması, hepimizi çok heyecanlandırıyor. Adına dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı inşa edilen Efesli Artemis, Antik Efes'i bir dünya kenti yaparak zenginleşmesini sağlamış, bu coğrafyanın en önemli değerlerinden biridir" dedi. Artemis heykelinin kentin belleğinin bir parçası olduğuna dikkat çeken Filiz Ceritoğlu Sengel ise "Artemis'i tekrar bu meydana dikelim ki herkes buranın Artemis'in bereketli elinin değdiği topraklar olduğunu bilsin" şeklinde konuştu.

İzmir'e çocuk belediyesi kuruluyor

Açılışı yapılan projelerin büyük bir bölümünün çocuklarla ilgili olması nedeniyle memnuniyetini belirten Soyer, "Yerel yönetimler olarak yapacağımız en kıymetli işlerin başında belki de çocuklara yatırım yapmak geliyor. Çünkü çocuklar, bizim en değerli varlıklarımız. Yetişkinler olarak çocukların sadece yarınına değil, bugününe, şu anına odaklanmamız ve çocuklar üzerinde kendi isteklerimize değil; onların ihtiyaçlarına yoğunlaşmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı. Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde uygulamaya koyduğu Çocuk Meclis'i projesini, İzmir'de de düzenleyeceğini söyleyen Soyer, "Çocukların yaşadığımız şehirlerde söz sahibi olması gerekiyor. Bu düşünceyle ülkemizin ilk Çocuk Belediyesi'ni Seferihisar'da açmıştık. Önümüzdeki süreçte bunu, İzmir'de de gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Soyer hep yanımızda

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise yaptığı konuşmada mega projeler yerine halka dokunan projelere önem verdiklerine dikkat çekerek, çocuklar ve engelliler için bugün açılışını yaptıkları projelerin önemini vurguladı. Başkan Soyer'in verdiği desteğe de dikkat çeken Sengel, "Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ciddi anlamda her türlü katkısı, Selçuk'a ve kentimize katmış olduğu tüm değerler için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaklaşık 7,5 ay boyunca Efes Selçuk'u hiç yalnız bırakmadı ve her zaman yanımızdaydı. Bizler kadar bu kente değer veriyor. Bizimle ilgili alınacak tüm kararlarda bizim yanımızda olduğunu çok net bir şekilde ispat ediyor, o yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.