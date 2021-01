Artık çocuklar eğitim almak için her gün 1 kilometre yürümek zorunda değiller

Kemalpaşa’ya 33 kilometre uzaklıktaki Hamzababa mahallesinde internete ulaşmak ve EBA üzerinden derse girmek için her gün 1 kilometre yürüyen çocukların yardımına İzmir Büyükşehir Belediyesi yetişti. Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla köy kıraathanesi düzenlenip EBA noktasına dönüştürüldü. Dağ başındaki soğuk baraka yerine sıcacık bir ortamda derslerini yapan çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibine teşekkür etti

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecine giren milyonlarca çocuk, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden evlerinde internete bağlanıp derslere girerken aynı olanaklara sahip olmayan öğrenciler ve aileler için çeşitli sıkıntılar da beraberinde geldi. Kemalpaşa ilçesi Hamzababa mahallesinde yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri evlerinde internet çekmediği için EBA’ya bağlanamadı. Bulunan çözüm ise köyde internetin çektiği yüksek bir tepede baraka inşa etmek oldu. Çocuklar buraya gelebilmek için ise her gün 1 kilometrelik yol yürümek zorunda kaldı.

Başkan Soyer devreye girdi

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için pandemi döneminde olanakları kısıtlı öğrenci ve ailelere destek vermeye devam ettiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çocukların yaşadığı bu sıkıntıyı öğrenince belediye birimlerini harekete geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı işbirliği ile köydeki kıraathane sınıf olarak düzenlendi, köy meydanına kablosuz internet hattı çekildi. Böylelikle Hamzababa Mahallesi’nde öğrencilerin sıcak bir ortamda internete girip derslerini takip edebilecekleri EBA noktası oluşturuldu.

Artık derslerimizden geri kalmayacağız

Hamzababa mahallesinde yaşayan 9. sınıf öğrencisi Huriye Naz Topbaş pandemi döneminde uzaktan eğitimde yaşadıkları sıkıntılara değinerek, “Köyümüzde her yerde internet çekmediği için muhtarımız bize dağda internetin çektiği yerde baraka yaptı. Her gün yürüyerek buraya geliyorduk. Yağmur yağdığında arabasıyla bizi getiriyordu. Ama şimdi artık sıcak bir yerde ders çalışıyoruz ve internetimiz var. Şu an sömestrde EBA’ya bağlanarak ödevlerimizi yapıyor, video izliyoruz. Artık derslerimizden geri kalmıyoruz. Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” dedi.

5. sınıf öğrencisi Eylül Özer ise “Yağmurlu günlerde bazen barakaya bile gelemiyor, derslerimizden geri kalıyorduk. Çok zorlanıyorduk. Köyümüze internet bağlandı artık. Çok mutluyuz. Şimdi evden çıkıp hemen köy kahvesine gelip derslerime çalışabiliyorum” şeklinde konuştu.

10. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Topbaş, “Köyde internet çeken birkaç nokta olsa da internet paketimiz kısa sürede bitiyordu. Gittiğimiz barakada da üşüyorduk. Burada daha iyi derslerimizi işliyoruz. Sömestrde internete bağlanarak kaçırdığımızı derslere giriyoruz. Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Veliler huzurlu ve mutlu

Çocukları evlerinin yakınında sıcak bir ortamda ders yaptığı için mutlu olan Sultan Çelik, “3 çocuğum var. Çok zorluklar çekiyorduk. Aldığımız internet kısa sürede bitiyordu. İnternete çok ihtiyacımız vardı. Bize bu hizmeti sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e teşekkür ederim. Çocuklar rahata kavuştu” şeklinde konuştu.

11 yaşında bir kızı olan Selma Topbaş da, “İnternetimiz yetersiz geliyordu, yüklüyorduk ama bir hafta sonra bitiyor, bütçemiz yetmediği için çocuğum derslerinden geri kalıyordu. Başkanımız, muhtarımız sayesinde şimdi burada çocuklar derslerine düzenli olarak girecek” dedi.

Muhtar Özer, “Kısa sürede internet bağlandı”

Çocukları köyde internetin çektiği dağdaki barakaya her gün götüren Hamzababa Muhtarı Ali Ercan Özer, 170 nüfuslu köyde 11 çocuğun eğitim gördüğünü belirterek, “Köyün her tarafında internet çekmiyor. Dağda yaptığımız barakada çocuklara ders çalıştırıyordum. Ben de başlarında duruyordum. Burada internet çekiyor. Haftanın dört beş günü buraya gelip gidiyorduk. Büyükşehir’e bildirdim. Başkanımız yardımcı oldu ve kısa sürede internet bağlandı. Köy kahvesini eğitim için çocuklara tahsis ettik. Sobamız var içeride. Kemalpaşa Belediyesi de kahvenin içini boyadı. Çocuklar mutlu, biz mutluyuz” dedi.

Kemalpaşa Yerel Hizmetler Şube Koordinatörü Mehmet Serhat Tezbaşaran ise, “Çocuklarımızın internet erişiminde yaşadığı sıkıntıyı duyunca başkanımızın talimatı ile çalışmalarımızı hızlandırdık. Şimdi çocuklarımız rahat bir şekilde derslerini takip edebiliyor” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi uzaktan eğitim sürecinde internete erişimde sıkıntı yaşayan köylerde çalışmalarını sürdürecek.