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Artık İzmir metroda da internet var!

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı teşvik etmek için vapur, otobüs ve tramvayların ardından metro istasyonlarında da ücretsiz ve kotasız internet hizmetini başlattı. Başkan Tunç Soyer, “29 Haziran’da İzmirli yurttaşlarımıza tramvaylarımızda internet erişimi olacağını müjdelemiştik. Bugünden itibaren internet 17 metro istasyonumuzda ücretsiz olarak kullanılabiliyor” dedi

Artık İzmir metroda da internet var!
10 Ağustos 2021 Salı 10:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmirli yurttaşların yaşam kalitesini artırma vizyonu doğrultusunda Wizmirnet ücretsiz internet hizmeti yaygınlaşıyor. Kentin ortak kullanım alanlarında sunduğu internet hizmetini toplu ulaşım alanında da hayata geçiren Büyükşehir, vapur, otobüs ve tramvayların ardından metro istasyonlarında da ücretsiz internet uygulamasını başlattı. Buna göre Evka-3-Fahretttin Altay hattındaki tüm metro istasyonlarında internet ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Başkan Tunç Soyer, “29 Haziran’da İzmirli yurttaşlarımıza tramvaylarımızda internet erişimi olacağını müjdelemiştik. Bugünden itibaren internet 17 metro istasyonumuzda ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Daha yaşanabilir bir kent yaratmak ve toplu ulaşımı teşvik etmek için internet hizmetini İzmir genelinde ve tüm ulaşım ağımızda yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.   

Nasıl bağlantı kurulacak?

Kablosuz uygulamadan faydalanmak için internet bağlantısının yapılacağı cihazdan WizmirNET kablosuz ağ adı seçilerek giriş sayfasından “Kayıt Ol” butona tıklanması gerekiyor. İstenilen bilgiler girilerek telefona gelen şifreyle internet kullanımına başlanabiliyor. İstenildiğinde WizmirNET bağlantı durum sayfasında bulunan üst menüde "Şifre Değiştir" butonuyla yeni şifre oluşturulabiliyor.

Pek çok noktada erişim var

Ücretsiz internet, daha önce vapur ve üniversitelerin bulunduğu güzergahta hizmet veren otobüslerde uygulanmaya başlanmıştı. 73 adet park meydan, 20 vapur 7 iskele, 60 üniversite güzergahı ve 71 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) noktasında ve 41 adet tramvayda Wizmirnet ücretsiz, kotasız ve engelsiz hizmeti veriliyor.

Etiketler; #izmir #izmir metro #izmir metro internet #izmir büyükşehir #tunç soyer #internet
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