Artık sahipsiz değiller

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Satın alma sahiplen” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında tedavilerini tamamladığı binin üzerinde kedi ve köpeği sıcak yuvaya kavuşturdu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yöneticileri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarından ötürü Başkan Tunç Soyer ve ekibine teşekkür etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki sahipsiz, yaralı, engelli, hasta ya da bakıma muhtaç hayvanları yalnız bırakmıyor. Işıkkent ve Seyrek köpek bakımevleri sahipsiz hayvanlara yuva olurken, sokakta yaşayan ve hastalanan sokak hayvanları Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla polikliniğe getirilerek iyileştiriliyor. “Satın alma sahiplen” sloganıyla Işıkkent Köpek Bakımevi’nde tedavileri tamamlanan, kısırlaştırılan ve işaretlenen köpekler ile Kültürpark’taki Küçük Hayvan Polikliniği’nde bakımları yapılan kediler için de sahiplendirme çalışmaları sürüyor.

Yuva arayan patiler bu sayfada

2019 ve 2020 yıllarında binin üzerinde kedi ve köpeğe yeni yuva bulan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostları ile yuva bekleyen can dostları her gün saat 13.00 ile 16.00 arasında Işıkkent Hayvan Barınağı’nda buluşturuyor. Ayrıca sokak hayvanı sahiplenmek isteyen yurttaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yuvaarayanpatiler.izmir.bel.tr sayfasına girerek buradan sahiplenmek istediği hayvanı görebiliyor.

Başkan Soyer ve ekibine teşekkür



Işıkkent Hayvan Barınağı’nda sahiplendirme organizasyonuna katılan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, barınakta her yıl yüzlerce hayvanın sahiplendirildiğini belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekle kent genelinde hem sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasında hem de sahiplendirilmesinde büyük yol alıyoruz. Sokak hayvanları naylon poşet gibi sokağa atılmamalı. Onlar mal değil can. Sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini önemseyen ve bu konuda büyük çaba gösteren Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Işıkkent Hayvan Barınağı’ndan köpek sahiplenen Semih Kocabaş ise, “Burada sevimli bir arkadaşa rastladım. Sahiplendim. Sokağa terk edilen canlar yalnız başına beklerken parayla köpek satın almak içime sinmedi” diye konuştu.

Duyarlı yurttaşlara teşekkür



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, sokak hayvanlarının hem Işıkkent hem Seyrek bakımevlerinde bakımlarının ve tedavililerinin yapıldığı, acil müdahale ekiplerinin 24 saat görev başında bulunduğunu hatırlatarak, “Öncelikli hedefimiz sahipleri tarafından sokağa terk edilen hayvanlar olmak üzere bakımını yaptığımız bütün sokak hayvanlarını sahiplendirmek. Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Yurttaşlarımızın barınağa ulaşımlarını kolaylaştırmak için kentin belirli noktalarından araçlar kaldırıyoruz. Kedi ve köpek satın almak yerine barınağımıza gelen ve sokak hayvanlarını sahiplenen yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.