Artık seyyar satıcılar bile iş yapamıyor!

Geçtiğimiz hafta içi 13.50 TL'ye kadar çıkan dolar piyasaları olumsuz etkilerden, geçimini sokaklardan sağlayan seyyar satıcılar da maliyetlerin arttığını, alım gücünü yitiren vatandaşın ise seyyardan bile alamaz hale geldiğini söyledi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan döviz kuru esnafın fiyat belirlemesini de zorlaştırdı. Daha önce 2 liradan satılan küçük pet şişe suyun bile artık vatandaşların alamaz hale geldiğini söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, "Günde ortalama 100 şişe su satan seyyar satıcı şu an 30 taneyi zor satıyor. Çünkü vatandaş 2 lirayla su almak yerine üstüne 50 kuruş daha koyup ekmek almayı tercih ediyor" dedi.



İŞLER DURMAK ÜZERE

Vatandaşların su ihtiyaçlarını meydanlardaki veya cami çeşmelerindeki çeşmelerden giderdiğini belirten Laçin, "Suyun haricinde midye satışları da durma noktasına geldi. Midyenin fiyatı 50 kuruş ila 1 lira arasında olmasına karşın satışlar geçtiğimiz 2-3 hafta öncesine göre neredeyse durma noktasına geldi. Midye satıcıları pirinç, yağ ve doğalgaza gelen zamlara karşın bu fiyatı midyeye yansıtamıyor" diye konuştu.



'ÇARESİZ KALDIK'

Sokak pilavcısı, kokoreççi, çiçekçi, gevrek ve mısırcı gibi sokaklarda dolaşan satıcıların düşen satışları nedeniyle evlerine ekmek götürmekte bile zorlandığını kaydeden Laçin, "Maalesef bu fiyat artışlarına seyyar esnafımız da dayanamadı. Yıllardır fakir fukaranın sofrasına katkı koyan, satın alma gücüne destek olan, yüksek enflasyonu frenleyen sokak ekonomisinin gizli kahramanları olan seyyar satıcılar da bu beklenmedik ani fiyat artışları karşısında çaresiz kaldı" ifadelerini kullandı.



'ÇİFTÇİNİN SORUNU BİZİ DE ETKİLEDİ'

Yerel toptancılardan yerel üreticilerden satacakları ürünleri tedarik eden seyyar satıcıların da aşırı fiyat artışı nedeniyle satacak ürün bulamadığının altını çizen Laçin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bazı gıda toptancıları veya tekelciler yüksek zam beklentisi nedeniyle piyasaya mal sürmeyi durdurdu. Zaten küçük üretici de artan tarım ilacı, gübre ve akaryakıt fiyatları nedeniyle tarlasını süremez, ürünlerini toplayamaz hale geldi. Çiftçinin yaşadığı olumsuzluk, onlardan doğrudan ürün temin eden biz seyyar satıcıları da olumsuz etkiledi. Bu durum karşısında çaresiz kalan seyyar satıcılar artık ne yapacağını şaşırmış durumda."