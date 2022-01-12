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Asansör yüzünden tartıştığı doktoru darp etti!

Asansör yüzünden tartıştığı doktoru darp etti!
12 Ocak 2022 Çarşamba 08:24

Sağlıkçılara yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta yakını, asansör yüzünden tartıştığı doktoru darp etti. Doktor tedaviye alınırken, doktora darp uygulayan G.A. ise gözaltına alındı


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Evren Durak, iddiaya göre, hasta yakını olduğu öğrenilen G.A.'yı personel asansörünü kullanmaması konusunda uyardı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, G.A., doktor  Durak'ı darbetti. Şiddete uğrayan doktor görev yaptığı hastanede tedaviye alınırken, G.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddet olayı nedeniyle beyaz kod verildiği ve konunun adli boyutunun takip edildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #doktor saldırı #doktor darp #sağlık şiddet
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