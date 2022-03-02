Asansörde ucuz bakım can alabilir!

Asansör sektöründe aşırı düşük fiyat politikalarıyla haksız rekabete zemin hazırlayan firmaların hizmet kalitesi düşürdüğünü ve durumun asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirten İzmir Ticaret Odası(İZTO) Makine Grubu Meclis Üyesi Amaç Sarıgülü, sektörde taban fiyat uygulamasına gidilmesi gerektiğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Haksız rekabete yol açan asansör firmalarının hizmet kalitesini düşürüyor. Asansör bakım servis hizmetlerinin güvenli ve sağlıklı yapılmaması ise kullanıcıların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Asansör sektöründe yaşanan haksız rekabete ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Odası(İZTO) Makine Grubu Meclis Üyesi Amaç Sarıgülü, 2004 yılından bu yana asansör kazalarında ciddi ölüm ve yaralanmalar yaşandığını belirterek kazaların tamamen ehliyetsiz firma ve ehliyetsiz personellerden kaynaklandığını öne sürdü.

Firmaların ayakta kalması mümkün değil

Asansör sektörünün en belirgin sorunun haksız rekabetle mücadele olduğunu ve sektörde taban fiyat uygulanması gerektiğini kaydeden Sarıgülü, “Haksız rekabet meslek mensuplarının toplumdaki mesleki itibarlarını gölge düşürmekte ve mesleğimizin hak ettiği saygınlığa ulaşmasını engellemektedir. Belgeli çalışan asansör firmaları mevzuatlara uygun çalışmalar yürütseler dahi ilgili yönetmelikler kapsamında asansör firma kuruluşu için talep edilen belgelerde herhangi bir kısıtlama olmadığı yerinde piyasa gözetimi denetlemesi uygulanmadığı sürece haksız rekabet koşulları, düşük ihale teklifleri, düşük maliyetli kalitesiz bakım ve montaj işleri yapılmasının önüne geçmeyecektir. Asansör firmalarının aylık bakım, arıza servis hizmetleri kapsamında maliyet analizleri sonucunda standart bir maliyetleri vardır. Bakım hizmet bedeli kapsamında firmanın, teknik personelin aylık maliyeti yol harçlarının vergilendirilmesi zorunluluğunu da dahil edersek her asansör için arıza bakım personeli ve servis süresini dikkate aldığımızda düşük bakım ücret tarifesiyle bakım işleri yapan bir firmanın ayakta kalabilmesi veya kazanç sağlaması mümkün görünmemektedir. Firmalarımızın bu güvensiz koşullar altında maliyet analizleri sonucu yaptıkları hizmetin bedelini layıkıyla alamaması ülkemizde ve bölgemizde sektörümüzü pek çok sıkıntılı durumlarla karşı karşıya getirmektedir” diye konuştu.

Can kayıpları kaçınılmaz

Asansör sektör temsilcileri olarak tüketici durumundaki vatandaşların düşük ücretlerle, adil olmayan rekabet koşulları karşısında ekonomi piyasasından habersiz aldatıcı, güvensiz ürün ve hizmetleri tercih etmek zorunda bırakılmasından rahatsızlık duyduklarını ifade eden Sarıgülü, “Aşarı düşük fiyat politikalarıyla haksız rekabete zemin hazırlayan firmaların hizmet kalitesi düşmekte ve belgeli, tecrübeli personel çalıştırma imkânı da ortadan kalkmaktadır. Yapılan asansör bakım servis hizmetlerinin güvenli ve sağlıklı yapılması hem olası kaza risklerini en aza indirmeye hem de vatandaşın menfaati yönünden hakların korunmasına yardımcı olacaktır. Aksi durumda kurallara uygun yapılmayan bakım servis hizmeti sonucunda asansör kullanıcılarının can ve mal kaybı yaşaması kaçınılmaz görülmektedir” diye konuştu.

Sektör çözüm bekliyor

İzmir’de İZTO üyesi olmayan regal ve illegal asansör firmalarının da faaliyet gösterdiğini dile getiren Sarıgülü, “Asansör sanayicisinin yükümlülüklerini ve bağlı oldukları yönetmelikleri, kanunları ve etik kuralları vardır. Teknik donanıma sahip personel istihdam eden ve her asansörün aylık bakım hizmetini ve yıllık periyodik kontrollerine eşlik etme zorunluluğu bulunan sektörümüzün daha fazla desteklenemeye ve somut çözüm önerilerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.