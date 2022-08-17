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Asbest dolu gemi eylül sonunda İzmir'de olacak!

Asbest dolu gemi eylül sonunda İzmir'de olacak!
17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:23

İzmir Aliağa'da sökümü planlanan asbestli gemi için tepkiler sürerken, konu ile ilgili Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek bir açıklama yaptı. Şimşek, Nae Sao Paulo isimli geminin eylül ayı sonunda İzmir'de olacağını söyledi

Aliağa'da sökümü planlanan Brezilya donanmasına ait 'Nae Sao Paulo' isimli uçak gemisinin yüksek miktarda asbest taşıdığı iddia edildi. Sökümün halka ve çevreye zarar vereceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bazı çevre platformları, geçen ay işlemlere itiraz etti. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da sökümüne onay verilen ve Basel Sözleşmesi'ne göre riskli olmadığı belirtilen gemi ile ilgili açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, uluslararası hukuka göre karar alındığı, AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında da tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belirtildi. Ayrıca geminin 900 yerine 9 ton asbest taşıdığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kamuoyunda oluşan kaygılar nedeniyle bekletilen geminin bir kez daha kontrol edildiğini açıklamıştı.

TARTIŞILAN GEMİ YOLA ÇIKTI

Türkiye'de 'asbest' tartışmalar sürerken, söz konusu gemi 5 Ağustos'ta Rio De Janeiro Limanı'ndan hareket ederek yola çıktı. Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, asbest, atom ve radyasyon konuları ile ilgili gerekli tüm kontrollerin yapıldığı belirterek, geminin eylül sonunda kente geleceğini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #aliağa #gemi #asbestli gemi
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